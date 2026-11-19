Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Un operativo ejecutado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, permitió la captura de un ciudadano colombiano identificado como presunto cabecilla de Los Agredo, una organización delictiva con operaciones en Cali, Colombia. La aprehensión fue reportada este jueves 19 de noviembre de 2026, tras una intervención desarrollada durante la tarde del martes 18 de noviembre.

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Cómo fue ubicado el presunto cabecilla de Los Agredo en Machala

La intervención, denominada “Atlas 196”, se llevó a cabo alrededor de las 18:25 del miércoles18 de noviembre en el sector de la Circunvalación Norte, entre las calles Tarqui y un callejón sin nombre, en Machala.

Mediante labores de inteligencia e información proporcionada por ciudadanos, agentes policiales identificaron un inmueble donde se ocultaba el sospechoso, quien contaba con una notificación de Difusión Azul emitida por autoridades colombianas. Tras las verificaciones técnicas en el lugar, los uniformados detuvieron a William Alexander A. A., señalado como el presunto cabecilla de Los Agredo.

Delitos investigados y orden de captura vigente en Cali

Según el intercambio de información binacional y las indagaciones preliminares, el detenido estaría relacionado con varios hechos violentos y delitos contra la propiedad cometidos en Colombia, entre los que constan homicidios intencionales, robo a personas y robo de vehículos.

Al revisar sus registros judiciales, se verificó que sobre el presunto cabecilla de Los Agredo pesa una orden de captura vigente dictada el 27 de noviembre de 2025 por la Fiscalía 1 Local de Cali. Dicho requerimiento responde a los presuntos delitos de:

Homicidio agravado.

agravado. Concierto para delinquir.

para delinquir. Hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

y agravado en grado de tentativa. Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Trámite con Migración para su entrega y extradición a Colombia

Luego de concretarse la detención en El Oro, los servidores policiales coordinaron de inmediato con personal de Migración y con las autoridades judiciales competentes. El propósito de estas diligencias es cumplir los procedimientos legales y administrativos para ejecutar la entrega y extradición del procesado hacia Colombia.

Contexto de la operación policial en El Oro

De acuerdo con el reporte oficial, la captura en el cantón fronterizo con Perú formó parte de la Estrategia Operacional 3D (Debilitar, Desorganizar y Desarticular), aplicada para neutralizar estructuras delictivas transnacionales e impedir que el territorio ecuatoriano sea empleado como refugio por personas requeridas por la justicia extranjera.

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