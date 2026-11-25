Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, señalado como uno de los líderes de la banda Los Tiguerones, cuestionó su traslado de España a Ecuador. Su defensa sostiene que las autoridades españolas ejecutaron una expulsión ilegal el 22 de noviembre de 2026 y solicita que lo devuelvan a territorio español. El abogado Gonzalo Boye considera que el procedimiento vulneró las decisiones judiciales que impedían su extradición a Ecuador.

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La detención y posterior entrega de Alcívar ocurrieron pese a que la Audiencia Nacional española había rechazado su extradición. Ese tribunal tomó la decisión porque Ecuador no presentó garantías suficientes para proteger su seguridad. Ahora, la defensa advierte que el traslado lo expuso precisamente al riesgo para su vida e integridad que motivó la negativa judicial. También busca impedir que Ecuador lo entregue a Estados Unidos o a cualquier otro país.

La defensa del ‘Negro Willy’ cuestiona el procedimiento de expulsión a Ecuador

Según los escritos que la defensa presentó ante la Sala de la Audiencia Nacional que analizó la extradición, Alcívar fue detenido en España el domingo 22 de noviembre. Ese mismo día, la Policía Nacional española lo entregó a la Policía Nacional de Ecuador.

El abogado Gonzalo Boye sostiene que las autoridades ejecutaron el traslado bajo la figura de una supuesta expulsión administrativa. La operación contó con la participación de agentes ecuatorianos que viajaron a España.

Para la defensa, este procedimiento dejó sin efecto lo que había resuelto la Audiencia Nacional. Boye señala que la entrega colocó a su representado en la situación de peligro que llevó al tribunal a rechazar su extradición.

El abogado también denuncia que ni él ni, hasta donde conoce, la propia Sala recibieron una comunicación antes de que las autoridades ejecutaran la expulsión.

Horas después de recibir los escritos, la Audiencia Nacional respondió que no tiene competencia para pronunciarse sobre este asunto. El tribunal explicó que el expediente de extradición quedó archivado en diciembre de 2025 y que no puede resolver cuestiones ajenas a ese procedimiento.

Sin embargo, indicó que la defensa puede presentar una denuncia o querella ante el órgano judicial competente. Los representantes legales de Alcívar prevén acudir a los juzgados de instrucción, según fuentes de la defensa consultadas por EFE.

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El caso de Alcívar tiene antecedentes en España. Las autoridades lo detuvieron por primera vez el 23 de octubre de 2024 junto con su hermano, Álex Iván, alias Ronco. La Audiencia Nacional sí autorizó la extradición de su hermano porque Ecuador entregó a tiempo las garantías que el tribunal había solicitado. En el caso de William Joffre Alcívar, esas garantías llegaron cuando ya había vencido el plazo.

La justicia ecuatoriana reclamaba a Alcívar por dos hechos. El primero corresponde al asalto a un canal de televisión de Guayaquil mientras transmitía en directo, el 9 de enero de 2024. El segundo se relaciona con la presunta extorsión a un ciudadano. Según la acusación, le exigieron 20 000 dólares para no atentar contra sus familiares.

Alias ‘Negro Willy’ denuncia una posible extradición a Estados Unidos

Tras su llegada a Ecuador, Alcívar ingresó en prisión por otros delitos: reclutamiento de menores y narcotráfico. Además, el Ministro del Interior manifestó que el detenido podría enfrentar una extradición a Estados Unidos.

Ante ese escenario, la defensa pidió a la Audiencia Nacional que actúe con carácter urgente. Solicita que el tribunal comunique a Ecuador que España no autoriza la entrega de Alcívar a Estados Unidos ni a ningún otro Estado. También pide que informe de esta situación a la Embajada estadounidense.

Boye cuestiona que la operación del 22 de noviembre haya permitido a Ecuador recibir al detenido en condiciones que, según su criterio, el país no habría conseguido mediante una extradición autorizada.

El abogado sostiene que Ecuador recibió a Alcívar sin las garantías penitenciarias que exigió la Audiencia Nacional y que el país no presentó. Además, afirma que el traslado lo dejó sin la protección del principio de especialidad ni de la prohibición de reextradición a un tercer Estado.

La defensa también cuestiona lo que ocurrió después de su llegada a Ecuador. Según Boye, las consecuencias aparecieron en pocas horas: las autoridades ecuatorianas le imputaron un delito que no constaba en ninguna solicitud de extradición. A esto se sumó el anuncio del ministro del Interior sobre una posible entrega a Estados Unidos.

Para el abogado, estos hechos no habrían ocurrido si las autoridades hubieran realizado el traslado mediante el procedimiento establecido en el tratado de extradición. Por eso, la defensa insiste en que las autoridades españolas deben intervenir ante las consecuencias de la expulsión y en que Ecuador no debe entregar al detenido a un tercer país.

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