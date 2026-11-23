Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El retorno de William Joffre Alcívar Bautista a Ecuador abrió una nueva etapa en los procesos judiciales que enfrenta el principal cabecilla de Los Tiguerones. Tras su expulsión de España y su llegada a Guayaquil, las autoridades definieron su traslado al centro penitenciario de máxima seguridad.

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Alias ‘Negro Willy’ ya está en la cárcel de El Encuentro

William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Comandante Willy’ o ‘Negro Willy’, ya se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

La tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó tres fotografías del cabecilla en el interior del centro penitenciario. “Lo dije: es cuestión de tiempo”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

En la primera imagen, Alcívar aparece con indumentaria naranja, la cabeza rapada y de rodillas, junto a dos militares. Las otras dos fotografías muestran su ingreso a una de las celdas especiales y su ubicación dentro de ese espacio.

Fiscalía formuló cargos contra alias ‘Negro Willy’ por reclutamiento de menores

El traslado a la cárcel ocurrió después de que la Fiscalía formulara cargos contra Alcívar y otras cuatro personas por el supuesto delito de reclutamiento de menores con fines delictivos. El juez que conoció la causa acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para los cinco procesados.

Según la información de la causa, las víctimas serían menores de entre 12 y 17 años. La investigación apunta a que el grupo los habría reclutado para cometer delitos como extorsión, sicariato y terrorismo.

Tras la captura de Alcívar, Ecuador solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas para los otros cuatro procesados, cuyas identidades todavía no se conocen.

Esta información le puede interesar: Daniel Noboa lanza una advertencia tras la llegada de alias ‘Negro Willy’ a Ecuador

Alias ‘Negro Willy’ llegó a Ecuador tras su expulsión de España

Alcívar llegó a Guayaquil la madrugada del lunes 23 de noviembre, luego de que España ejecutara una orden de expulsión migratoria el domingo 22. Su retorno ocurrió tras un operativo policial en un hotel de Tarragona, donde agentes ecuatorianos y españoles participaron en las labores de localización y captura.

El cabecilla de Los Tiguerones había recuperado su libertad en España en diciembre de 2025, luego de que su proceso de extradición enfrentara dificultades por las garantías que exigía la justicia española. En marzo de 2026, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador impulsó gestiones para evaluar una nueva solicitud de extradición.

LO DIJIMOS: ES CUESTIÓN DE TIEMPO. https://t.co/QLduLTJWkh — John Reimberg (@JohnReimberg) November 23, 2026

Otras investigaciones contra el cabecilla de Los Tiguerones

Alcívar también enfrenta investigaciones por supuestos delitos de terrorismo y delincuencia organizada. Las autoridades lo vinculan con la incursión armada a las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, el 9 de enero de 2024, y con otros hechos violentos atribuidos a Los Tiguerones.

El presidente Daniel Noboa también lo señaló como responsable del ataque al canal y de dirigir una estructura que exigía hasta 200 000 dólares mensuales mediante extorsiones.

Negro Willy en El Encuentro; preguntas frecuentes

❓ ¿En qué cárcel se encuentra alias ‘Negro Willy’ tras su llegada a Ecuador? William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’ o ‘Comandante Willy’, se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Contexto: La tarde del lunes 23 de noviembre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó tres fotografías del cabecilla de Los Tiguerones dentro del centro penitenciario. En una aparece con indumentaria naranja, la cabeza rapada y de rodillas junto a dos militares. Las otras muestran su ingreso y ubicación en una celda especial. ❓ ¿Cuándo llegó alias ‘Negro Willy’ a la cárcel de El Encuentro? Alcívar ingresó al centro penitenciario la tarde del lunes 23 de noviembre de 2026, después de su llegada a Ecuador desde España.

Contexto: El ministro John Reimberg difundió las fotografías de su ubicación en la cárcel y escribió en X: «Lo dije: es cuestión de tiempo». ❓ ¿Por qué Fiscalía formuló cargos contra alias ‘Negro Willy’? La Fiscalía formuló cargos contra Alcívar y otras cuatro personas por el supuesto delito de reclutamiento de menores con fines delictivos.

Contexto: El juez que conoció la causa acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para los cinco procesados. La investigación apunta a que el grupo habría reclutado a menores para cometer delitos. ❓ ¿Qué edades tenían los menores que habrían sido reclutados por el grupo de alias ‘Negro Willy’? Las víctimas serían menores de entre 12 y 17 años.

Contexto: Según la investigación, el grupo los habría reclutado para participar en actividades delictivas como extorsión, sicariato y terrorismo. ❓ ¿Qué delitos habrían cometido los menores reclutados por la organización? La investigación señala que los menores habrían sido reclutados para cometer extorsiones, sicariato y terrorismo.

Contexto: La Fiscalía formuló cargos por el supuesto delito de reclutamiento de menores con fines delictivos contra Alcívar y otras cuatro personas. El juez dictó prisión preventiva para los cinco procesados.

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