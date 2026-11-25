Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La audiencia de formulación de cargos contra el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora Matute, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito fue reprogramada para este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00, de manera telemática. La convocatoria judicial coincide con una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía del Azuay por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento vehicular que suman 770 817,61 dólares.

Más noticias

¿Por qué se reprogramó la audiencia de Cristian Zamora por enriquecimiento ilícito?

De acuerdo con una notificación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, emitida por la Sala especializada de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Quito, la diligencia contra Cristian Zamora estaba fijada inicialmente para las 08:30 del mismo viernes.

El cambio de horario se produjo porque el juez Marco Patricio Navarrete Sotomayor, uno de los jueces de la causa, debe intervenir en otra diligencia judicial a esa misma hora. Según la providencia notificada el 19 de noviembre de 2026, la audiencia se cumplirá a través de la plataforma Zoom y fue comunicada a las partes procesales, entre ellas la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado.

Qué informó Cristian Zamora desde México antes de la diligencia

Mientras avanza el proceso judicial, Cristian Zamora permanece en México por un tema de salud, según ha manifestado públicamente. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, el funcionario suspendido difundió un mensaje en el que señaló que esperaba una revisión médica y realizó un pronunciamiento sobre las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre de 2026, en el que hizo un pedido a los electores.

Le puede interesar: Cristian Zamora viajó a México dos días después del pedido de Fiscalía

Qué sostiene la nueva denuncia sobre contratos de mantenimiento vehicular

En paralelo al caso en Quito, el asambleísta Adrián Castro acudió a la Fiscalía del Azuay para entregar documentación sobre cinco contratos de mantenimiento vehicular adjudicados entre 2023 y 2025 al proveedor Juan Bernardo Peña Rodas y su empresa, por un monto acumulado de 770 817,61 dólares.

Según los documentos expuestos por el legislador, las adjudicaciones corresponden a:

Municipio de Cuenca: dos contratos adjudicados directamente durante la administración de Cristian Zamora , por un total de 345 797,38 dólares .

dos contratos adjudicados directamente durante la administración de , por un total de . Empresas y entidades municipales: procesos ejecutados en la Guardia Ciudadana, ETAPA y EMOV, incluyendo un contrato de 95 908,86 dólares que continuaba en ejecución.

También puede leer: Fiscalía pide la detención de Cristian Zamora; él reacciona

Qué vínculos familiares y documentos cuestiona el denunciante

En sus declaraciones a los medios, Castro señaló que para acreditar experiencia por 320 000 dólares dentro de los pliegos licitatorios, el contratista ganador habría presentado tres contratos privados vinculados con el entorno cercano de Cristian Zamora:

Un contrato por 120 000 dólares suscrito presuntamente con Ingenio Inaugenio Automotriz Compañía Limitada, cuya representante legal a la fecha de los procesos sería María Gabriela Zamora Matute, hermana del alcalde suspendido .

suscrito presuntamente con Ingenio Inaugenio Automotriz Compañía Limitada, cuya representante legal a la fecha de los procesos sería María Gabriela Zamora Matute, . Un documento atribuido a Vélez Dávila Santiago Roberto Ingenieros Automotrices, correspondiente a Santiago Vélez, exesposo de la hermana del funcionario .

. Un contrato de Compoauto, empresa vinculada al propio proveedor adjudicado.

El denunciante afirmó ante la prensa que las facturas utilizadas para respaldar esa experiencia habrían sido anuladas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y citó un informe de Contraloría sobre EMOV que advirtió incumplimientos en los requisitos de experiencia y documentación inconsistente. Asimismo, pidió a la Fiscalía investigar las adjudicaciones y los presuntos nexos familiares que constan en la documentación subida al portal público.

Cristian Zamora va a audiencia por enriquecimiento ilícito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo y a qué hora será la audiencia de formulación de cargos contra Cristian Zamora? La diligencia se realizará este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 de manera telemática mediante la plataforma Zoom.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Por qué se reprogramó la audiencia de Cristian Zamora, la audiencia estaba prevista inicialmente para las 08:30, pero fue movida de horario debido a un cruce de diligencias del juez Marco Patricio Navarrete Sotomayor. ❓ ¿Por qué delito fue convocado a audiencia Cristian Zamora en Quito? La Sala especializada de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Quito convocó la audiencia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Según se detalla en Por qué se reprogramó la audiencia de Cristian Zamora, la providencia judicial fue notificada el 19 de noviembre de 2026 a las partes procesales, entre las que constan Cristian Zamora, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado. ❓ ¿Dónde se encuentra Cristian Zamora antes de la audiencia del 27 de noviembre El alcalde suspendido de Cuenca permanece en México debido a un tema de salud, según lo que él mismo ha comunicado.

Conforme consta en Qué informó Cristian Zamora desde México antes de la diligencia, este miércoles 25 de noviembre de 2026 publicó un mensaje indicando que aguardaba una revisión médica y se refirió a los comicios del domingo 29 de noviembre de 2026. ❓ ¿De qué trata la nueva denuncia presentada contra el entorno de Cristian Zamora en Azuay? El asambleísta Adrián Castro denunció ante la Fiscalía del Azuay presuntas irregularidades en cinco contratos de mantenimiento vehicular adjudicados entre 2023 y 2025 por un total de 770 817,61 dólares.

Como se indica en Qué sostiene la nueva denuncia sobre contratos de mantenimiento vehicular, los procesos corresponden al Municipio de Cuenca (dos contratos por 345 797,38 dólares), Guardia Ciudadana, ETAPA y EMOV, a favor del proveedor Juan Bernardo Peña Rodas y su empresa. ❓ ¿Por qué se menciona a la hermana de Cristian Zamora en la denuncia ante Fiscalía? Según la denuncia, el contratista ganador habría presentado un contrato privado por 120 000 dólares firmado por María Gabriela Zamora Matute, hermana del alcalde suspendido, para justificar experiencia técnica.

Bajo la sección Qué vínculos familiares y documentos cuestiona el denunciante, se señala que también se habría usado documentación vinculada al exesposo de la hermana del funcionario y a una empresa del mismo proveedor, cuyas facturas presuntamente fueron anuladas ante el SRI.

Te recomendamos