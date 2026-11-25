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La audiencia de formulación de cargos contra el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora Matute, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito fue reprogramada para este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00, de manera telemática. La convocatoria judicial coincide con una nueva denuncia presentada ante la Fiscalía del Azuay por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento vehicular que suman 770 817,61 dólares.
De acuerdo con una notificación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, emitida por la Sala especializada de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Quito, la diligencia contra Cristian Zamora estaba fijada inicialmente para las 08:30 del mismo viernes.
El cambio de horario se produjo porque el juez Marco Patricio Navarrete Sotomayor, uno de los jueces de la causa, debe intervenir en otra diligencia judicial a esa misma hora. Según la providencia notificada el 19 de noviembre de 2026, la audiencia se cumplirá a través de la plataforma Zoom y fue comunicada a las partes procesales, entre ellas la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado.
Mientras avanza el proceso judicial, Cristian Zamora permanece en México por un tema de salud, según ha manifestado públicamente. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, el funcionario suspendido difundió un mensaje en el que señaló que esperaba una revisión médica y realizó un pronunciamiento sobre las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre de 2026, en el que hizo un pedido a los electores.
En paralelo al caso en Quito, el asambleísta Adrián Castro acudió a la Fiscalía del Azuay para entregar documentación sobre cinco contratos de mantenimiento vehicular adjudicados entre 2023 y 2025 al proveedor Juan Bernardo Peña Rodas y su empresa, por un monto acumulado de 770 817,61 dólares.
Según los documentos expuestos por el legislador, las adjudicaciones corresponden a:
En sus declaraciones a los medios, Castro señaló que para acreditar experiencia por 320 000 dólares dentro de los pliegos licitatorios, el contratista ganador habría presentado tres contratos privados vinculados con el entorno cercano de Cristian Zamora:
El denunciante afirmó ante la prensa que las facturas utilizadas para respaldar esa experiencia habrían sido anuladas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y citó un informe de Contraloría sobre EMOV que advirtió incumplimientos en los requisitos de experiencia y documentación inconsistente. Asimismo, pidió a la Fiscalía investigar las adjudicaciones y los presuntos nexos familiares que constan en la documentación subida al portal público.
La diligencia se realizará este viernes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 de manera telemática mediante la plataforma Zoom.
De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Por qué se reprogramó la audiencia de Cristian Zamora, la audiencia estaba prevista inicialmente para las 08:30, pero fue movida de horario debido a un cruce de diligencias del juez Marco Patricio Navarrete Sotomayor.
La Sala especializada de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado de Quito convocó la audiencia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Según se detalla en Por qué se reprogramó la audiencia de Cristian Zamora, la providencia judicial fue notificada el 19 de noviembre de 2026 a las partes procesales, entre las que constan Cristian Zamora, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado.
El alcalde suspendido de Cuenca permanece en México debido a un tema de salud, según lo que él mismo ha comunicado.
Conforme consta en Qué informó Cristian Zamora desde México antes de la diligencia, este miércoles 25 de noviembre de 2026 publicó un mensaje indicando que aguardaba una revisión médica y se refirió a los comicios del domingo 29 de noviembre de 2026.
El asambleísta Adrián Castro denunció ante la Fiscalía del Azuay presuntas irregularidades en cinco contratos de mantenimiento vehicular adjudicados entre 2023 y 2025 por un total de 770 817,61 dólares.
Como se indica en Qué sostiene la nueva denuncia sobre contratos de mantenimiento vehicular, los procesos corresponden al Municipio de Cuenca (dos contratos por 345 797,38 dólares), Guardia Ciudadana, ETAPA y EMOV, a favor del proveedor Juan Bernardo Peña Rodas y su empresa.
Según la denuncia, el contratista ganador habría presentado un contrato privado por 120 000 dólares firmado por María Gabriela Zamora Matute, hermana del alcalde suspendido, para justificar experiencia técnica.
Bajo la sección Qué vínculos familiares y documentos cuestiona el denunciante, se señala que también se habría usado documentación vinculada al exesposo de la hermana del funcionario y a una empresa del mismo proveedor, cuyas facturas presuntamente fueron anuladas ante el SRI.