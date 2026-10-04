Gobierno de Ecuador gestiona alerta roja de Interpol para el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Gobierno Nacional presentó tres denuncias por presunto peculado relacionadas con contratos adjudicados por el Municipio de Cuenca para intervenciones en los hospitales municipales de las parroquias El Valle, Baños y Ricaurte.

Los procesos investigados alcanzan un monto aproximado de 2,4 millones de dólares y, según el Ejecutivo, existirían posibles relaciones comerciales entre los adjudicatarios y empresas vinculadas al alcalde Cristian Zamora y personas de su entorno.

Ahora que la @FiscaliaEcuador ha solicitado una alerta a la #Interpol para Cristian Zamora —que desde #México grita persecución junto con los otros prófugos—, es necesario que todos sepamos cómo operaba esa presunta estructura de corrupción dentro de la Alcaldía de #Cuenca, identificada gracias a la Unidad de Cooperación Interinstitucional, en apoyo con la @UAFE_EC , @Integridad_EC, y la Dirección General de Inteligencia de la @PoliciaEcuador. 🇪🇨💪🏼 — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 5, 2026

La información fue presentada este domingo 4 de octubre por José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, y Doménica Bajaña, secretaria general de Integridad Pública.

Los funcionarios señalaron que los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que determine si existen responsabilidades penales.

Gobierno de Ecuador investigó contratos de hospitales de Cuenca

La investigación administrativa comenzó después de una alerta recibida el pasado 6 de abril sobre los contratos de los hospitales municipales de Cuenca. A partir de ese reporte, la Secretaría General de Integridad Pública revisó los procesos de contratación y las relaciones comerciales de las empresas participantes.

Según la versión oficial, los tres consorcios adjudicatarios habrían contratado durante la ejecución de los proyectos con compañías que tendrían relaciones comerciales con personas y sociedades vinculadas a Cristian Zamora y su entorno familiar.

Tres denuncias por presunto peculado llegan a Fiscalía

Las autoridades recalcaron que los resultados de la investigación administrativa deberán ser evaluados por la Fiscalía General del Estado, institución encargada de establecer si existen elementos suficientes para iniciar procesos penales y determinar eventuales responsabilidades.

Neira sostuvo además que la Fiscalía habría solicitado fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos. Zamora ya enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito, dentro de la cual la Fiscalía había solicitado anteriormente que se fije una audiencia para formular cargos.

Cristian Zamora permanece fuera de Ecuador

El pronunciamiento del Gobierno ocurre mientras Cristian Zamora se encuentra en México, país al que viajó después de informar que saldría de Ecuador por motivos médicos.

Neira aseguró este domingo 4 de octubre que se gestiona una notificación roja de Interpol para localizar a Zamora.

Zamora, por su parte, ha rechazado públicamente los señalamientos en su contra y ha sostenido que existe una persecución política.

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