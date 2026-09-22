Cristian Zamora descarta que se ‘fugó del país’ y desde México detalló sus ingresos económicos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, confirmó que se encuentra en México. En un video publicado en sus redes sociales, se refirió a la investigación de la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en su contra.

Zamora salió de Ecuador dos días después de que la Fiscalía solicitara una audiencia de formulación de cargos en su contra por este caso.

Cristian Zamora descarta haberse fugado

Cristian Zamora calificó como falsedades las teorías que apuntan a que estaría evadiendo la justicia ecuatoriana y aclaró que su salida del país responde a un tema de salud. “Esto desató una narrativa de que me estoy fugando”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Dio un detalle sobre sus ingresos y cuestionó a la Fiscalía por cómo se está llevando su caso. “Los temas legales, como los asuntos que está ventilando la Fiscalía tienen que ser dados con pruebas y en los juzgados“, dijo.

Zamora indicó que viajó fuera del país en compañía de su madre para someterse a nuevos tratamientos médicos especializados. “Estoy en México, hoy comencé las primeras reuniones con los médicos para poder tratar lo que todavía no ha mejorado”.

Habló ssobre sus ingresos

El alcalde suspendido de Cuenca refirió que la Contraloría General del Estado no ha encontrado justificativo de “apenas” 82 398,15 dólares, de los 7,2 millones de dólares que en total ingresaron a sus cuentas. “Lo que la Contraloría encontró en el examen es antes de yo sea alcalde (…) todos los valores en mis cuentas están justificados”, mencionó.

Descartó de que se trate de enriquecimiento ilícito y dijo que solo no está justificado ese valor. Zamora dijo que existe otro peritaje del que aún se debe informar los resultados. “No voy a ser títere de nadie para ser político”.

Fiscalía solicitó formular cargos por presunto enriquecimiento ilícito

El jueves 17 de septiembre, la Fiscalía pidió a una jueza especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que convoque a la audiencia de formulación de cargos.

La solicitud se refiere al presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ximena Rojas Castro, fiscal provincial de Azuay, confirmó el pedido.

La funcionaria sostuvo que esta actuación no responde a una persecución política, en referencia a las diferencias entre Zamora y el presidente Daniel Noboa.

🟥Aclaración: Sobre mis declaraciones juradas de los últimos 5 años y la falacia del “enriquecimiento ilícito”.

Lo que ha habido es un enriquecimiento exponencial de cariño de la inmensa mayoría de Cuenca para con su alcalde. pic.twitter.com/OtrCEESyUi — Cristian Zamora M (@czamoramatute) September 22, 2026

Preguntas claves sobre salida del país de Cristian Zamora

❓ ¿Por qué Cristian Zamora viajó a México?

Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, aseguró que viajó a México por motivos de salud y que se encuentra allí junto con su madre para someterse a tratamientos médicos especializados.

Zamora salió de Ecuador dos días después de que la Fiscalía solicitara una audiencia de formulación de cargos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Tras conocerse su viaje, surgieron versiones sobre una posible fuga, lo que el alcalde suspendido negó.

❓ ¿Cristian Zamora se fugó de Ecuador para evitar a la justicia?

Zamora negó haberse fugado y afirmó que su salida del país está relacionada con un tratamiento médico.

En un video publicado en sus redes sociales, rechazó las versiones que apuntan a que estaría escapando de la justicia ecuatoriana. El viaje ocurrió dos días después del pedido de la Fiscalía para que se convoque a una audiencia de formulación de cargos.

❓ ¿De qué se acusa a Cristian Zamora?

La Fiscalía solicitó que Zamora sea llamado a una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El pedido fue presentado el 17 de septiembre de 2026 ante una jueza especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La fiscal provincial de Azuay, Ximena Rojas Castro, confirmó la solicitud y sostuvo que la actuación no responde a una persecución política.

❓ ¿Cuánto dinero no estaría justificado en las cuentas de Cristian Zamora?

Zamora afirmó que un examen de la Contraloría determinó que USD 82 398,15 no estaban justificados, de un total de USD 7,2 millones que ingresaron a sus cuentas.

El alcalde suspendido sostuvo que los movimientos financieros corresponden a períodos anteriores a su gestión como alcalde y aseguró que, según su versión, los valores de sus cuentas están justificados. También mencionó la existencia de otro peritaje cuyos resultados, dijo, aún deben ser informados.

❓ ¿Qué dijo Cristian Zamora sobre la investigación de la Fiscalía?

Zamora cuestionó la forma en que se lleva adelante la investigación y sostuvo que las acusaciones deben sustentarse con pruebas que sean presentadas ante los tribunales.

El alcalde suspendido negó que los movimientos financieros analizados constituyan enriquecimiento ilícito y defendió la legalidad de sus ingresos. La Fiscalía, por su parte, solicitó la formulación de cargos por este presunto delito.

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