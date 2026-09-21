Cristian Zamora viajó a México dos días después del pedido de Fiscalía

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Cristian Zamora Matute, alcalde suspendido de Cuenca, viajó a México el sábado 19 de septiembre de 2026, dos días después de que la Fiscalía solicitara una audiencia de formulación de cargos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario abordó el vuelo desde Quito, donde había permanecido por motivos de salud, según había explicado semanas antes.

El domingo 20 de septiembre, Zamora publicó un mensaje sobre su condición médica y la búsqueda de tratamientos especializados fuera de Ecuador.

Cristian Zamora explicó los resultados de sus exámenes médicos

En su pronunciamiento, el alcalde suspendido indicó que se había realizado exámenes de seguimiento. Según explicó, algunos parámetros evolucionaron de manera satisfactoria, pero otros “no han respondido adecuadamente”.

🟥#Actualización Salud 🏥



Querid@s cuencan@s:



Agradezco profundamente 🙏la preocupación de muchísimas personas sobre la evolución de mi salud.



Me he realizado exámenes de seguimiento donde varios parámetros han evolucionado, gracias a Dios, satisfactoriamente en los que me… pic.twitter.com/6OE1Q21uOP — Cristian Zamora M (@czamoramatute) September 21, 2026

Ante esos resultados, señaló que, por recomendación médica y decisión familiar, buscaba alternativas de tratamiento especializado “que son fuera del país”.

Su publicación se centró en las razones médicas para buscar atención en el exterior. Semanas antes, Zamora había informado en sus redes sociales que se encontraba en Quito por asuntos relacionados con su salud.

Fiscalía solicitó formular cargos por presunto enriquecimiento ilícito

El jueves 17 de septiembre, la Fiscalía pidió a una jueza especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que convoque a la audiencia de formulación de cargos.

La solicitud se refiere al presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ximena Rojas Castro, fiscal provincial de Azuay, confirmó el pedido.

La funcionaria sostuvo que esta actuación no responde a una persecución política, en referencia a las diferencias entre Zamora y el presidente Daniel Noboa.

El mensaje sobre su salud no abordó el pedido fiscal

El pronunciamiento del 20 de septiembre se concentró en los exámenes médicos y en la búsqueda de tratamientos fuera del país. Zamora no se refirió en ese mensaje a la solicitud de formulación de cargos.

La información disponible no precisa una fecha para esa audiencia ni recoge una respuesta del alcalde suspendido al pedido de la Fiscalía.

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