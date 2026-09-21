Cristian Zamora anuncia que saldría del país horas después de una notificación de Fiscalía

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tendrá que comparecer ante la justicia por presunto delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía provincial de Azuay solicitó a la jueza especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado a que convoque a la audiencia formulación de cargos contra el funcionario que se encuentra suspendido por seis meses de su cargo como alcalde.

Presunta participación

Según la notificación de la Fiscalía, fechada al 17 de septiembre de 2026, existen elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación en calidad de autor por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía pidió hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito mencionado.

Cristian Zamora saldría del país

En tanto, Cristian Zamora se pronunció en sus redes la noche del 20 de septiembre, pero no necesariamente para dirigirse sobre el llamado de la Fiscalía, sino para brindar una actualización por su estado de salud.

Según Zamora, los resultados de su exámen médico indicarían una evolución en varios parámetros, pero sin embargo, aún existirían indicadores que no tienen una respuesta favorable, lo que podría obligarlo a salir del país para seguir su tratamiento en el exterior.

“Ante esta situación, por consejo médico y decisión familiar estamos buscando solución con nuevos tratamientos especializados que son fuera del país y con médicos que generan investigación sobre lo que necesito se restablezca“, escribió en su cuenta de x.

Allanamiento a su vivienda

El pasado 17 de marzo de 2026, la vivienda del alcalde de Cuenca fue allanada para investigaciones. En el lugar se recabaron indicios como: computadoras, teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y documentos.

El caso se enmarca dentro de un proceso investigativo impulsado por la Fiscalía General del Estado, que revisa movimientos bancarios.

Durante el análisis de las cuentas, las autoridades habrían identificado transacciones financieras por aproximadamente 80 000 dólares, lo que generó sospechas sobre su origen y respaldo documental.

Entre los elementos que se examinan constan devoluciones de pagos de sueldos y registros laborales que, según los investigadores, no tendrían soporte suficiente.

Además, se analizan depósitos realizados en cuentas de la empresa vinculada al alcalde, incluidos recursos que habrían sido reportados como préstamos familiares.

Tras el allanamiento, el alcalde Cristian Zamora explicó que los movimientos financieros observados sí tienen justificación legal y corresponden a operaciones legítimas dentro de sus actividades personales y empresariales.

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