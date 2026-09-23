Fiscalía pide la detención de Cristian Zamora; él reacciona

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Fiscalía de Azuay pidió la detención de Cristian Zamora con fines investigativos, el alcalde suspendido de Cuenca reaccionó a esta solicitud desde México, a través de sus redes sociales, este miércoles 23 de septiembre de 2026.

La reacción de Cristian Zamora al pedido de Fiscalía de detención

La Fiscalía Provincial de Azuay solicitó a un juez una orden de detención con fines investigativos por 24 horas contra el alcalde de Cuenca suspendido, Cristian Zamora.

El argumento de la Fiscalía es que Zamora no ha asistido a dos convocatorias para rendir su versión en una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

Cristian Zamora anuncia que rendirá versión tras dos llamados a los que no asistió

El alcalde suspendido señaló que no acudió a los dos primeros llamados para rendir versión debido a que se encontraba hospitalizado. Aseguró que las ausencias fueron justificadas y notificadas.

Según explicó, la ley contempla el uso de la fuerza pública si una persona no se presenta a rendir versión en dos ocasiones.

Entregará documentos sobre 22 transacciones señaladas por Contraloría

El alcalde suspendido de Cuenca refirió que la Contraloría General del Estado no ha encontrado justificativo de “apenas” 82 398,15 dólares, de los 7,2 millones de dólares que en total ingresaron a sus cuentas.

“Lo que la Contraloría encontró en el examen es antes de yo sea alcalde (…) todos los valores en mis cuentas están justificados”, mencionó, el martes pasado.

El funcionario indicó que acudirá al tercer llamado para rendir versión, una vez que ya no se encuentra hospitalizado. También señaló que entregará documentación relacionada con las 22 transacciones que, según dijo, fueron señaladas por la Contraloría.

De acuerdo con su explicación, las 22 operaciones están bancarizadas. 20 fueron realizadas antes de que ejerciera el cargo de alcalde, mientras que las otras dos corresponden a transacciones por aproximadamente 4 700 dólares, efectuadas durante su gestión al frente de la Alcaldía.

El alcalde suspendido afirmó que cuenta con documentos bancarizados y notariados para sustentar cada una de las operaciones.

También presentará una pericia

El funcionario señaló que entregará una pericia elaborada por un perito acreditado, cuyo contenido, según su versión, concluye que las 22 transacciones están justificadas.

La rendición de versión permitirá que presente ante las autoridades la documentación y la pericia que, según indicó, respaldan las operaciones observadas.

El alcalde cerró su pronunciamiento cuestionando la atención pública que ha generado el caso y pidió que se deje de convertir el proceso en un espectáculo. “Dejen el show”, concluyó.

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