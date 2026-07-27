Cristian Zamora revela su complejo cuadro de salud: ‘Han sido semanas muy duras’

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, reapareció en sus redes sociales para hablar sobre su actual estado de salud. Este cuadro lo llevó a internarse en el hospital en dos ocasiones y afectó su apariencia física.

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Desconexión y preocupación

Zamora, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones como alcalde por seis meses, explicó en un video que en los últimos días estuvo desconectado. “Estoy alejado del teléfono, no sé qué pasa en el país, no sé qué pasa en Cuenca”, afirmó.

Problemas digestivos

Ante la preocupación de muchas personas que le escribieron, decidió revelar el complejo cuadro de salud que atraviesa desde hace un año. Comenzó a no tolerar algunas comidas, incluyendo carnes y mariscos. “Ahora me ven flaco, y flaco no era, comía bastante”, comentó.

Agravamiento de la salud

El alcalde mencionó que hace cinco semanas todo comenzó a agravarse. Desde entonces, solo se alimentaba con pequeñas porciones de sopa de pollo, aguacate y yuca. “Estas últimas cinco semanas ya comencé a comer muy poco porque el estómago se reducía”, explicó.

Recuperación tras hospitalización

Después de su viaje a Marruecos, donde fue elegido copresidente mundial de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Zamora permaneció una semana en cama debido a su descompensación. “El cuerpo ya no respondió más”, subrayó.

Dieta actual y terapias

En la actualidad, solo consume papillas y comida licuada, lo que le toma alrededor de una hora poder digerir. “Han sido semanas muy duras, unas cinco semanas de lágrimas, de sobreponerme y aprender a comer nuevamente como un niño”, expresó con la voz entrecortada.

Mejoras en su salud

Zamora indicó que se encuentra en terapias para retomar la normativa de ingesta de comida y aseguró que ahora se siente mejor. “El día de hoy (26 de julio) salí de hospitalización con unos exámenes más favorables, lo cual me alegra y nos alegra a toda la familia… aunque la inflamación continúe en todo el tracto intestinal, las cosas están un poco mejor”, afirmó.

Sanciones administrativas

El pasado 16 de junio, el Ministerio de Trabajo registró el impedimento para que Zamora ejerza el cargo público del alcalde de Cuenca. Este registro se produjo tras la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que impuso una suspensión de seis meses a sus derechos de participación.

Acusaciones y sanciones

La acusación contra Zamora provino de la concejala Diana González, quien argumentó que el alcalde desacreditó su imagen y afectó sus funciones mediante espacios institucionales y redes sociales. A pesar de que el TCE admitió el recurso, ratificó la sanción impuesta al alcalde.

Consecuencias administrativas

Esta sanción incluye una suspensión de seis meses y una multa económica de 12 050 dólares, equivalente a 25 salarios básicos unificados. Desde el 11 de junio, la administración de Cuenca está bajo el cargo de la vicealcaldesa Marisol Peñaloza, quien subroga sus funciones tras la suspensión política.

Futuro incierto

Zamora expresó: “Luego de este mes van a determinar la segunda fase para mi recuperación. En ese punto veré si regreso o no a la alcaldía porque si el proceso toma más tiempo… ya no tiene sentido regresar para un par de meses”.

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