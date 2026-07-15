Así funcionaría la colaboración eficaz en el caso del gerente financiero de una universidad

La defensa de Galo Hernán O. G., director de Operaciones procesado por el asesinato de Santiago Ávalos Páez, gerente financiero de una universidad privada de Quito, anunció que buscará acogerse a la figura de colaboración eficaz dentro de la investigación. El este Medio informó el 14 de julio de 2026 que el abogado Paúl Farinango afirmó que la Fiscalía aceptó ese mecanismo para su defendido y anticipó que entregará información sobre lo ocurrido dentro de la universidad.

Colaboración eficaz en el caso del gerente financiero

Farinango señaló que Galo O. todavía no rinde versión dentro del proceso penal.

El abogado afirmó que la Fiscalía aceptó la colaboración eficaz de su defendido. Además, explicó que ese mecanismo permitirá aportar información sobre lo ocurrido dentro de la universidad.

También sostuvo que la versión de Galo O. incluirá “muchas sorpresas” y aseguró que podrían existir más personas involucradas dentro de la institución. Sin embargo, no identificó a esas personas ni presentó elementos de respaldo para esa afirmación.

Cómo funciona la colaboración eficaz en Ecuador

José Elías Cárdenas Llerena, abogado de IUS Firma de Abogados, explicó que la colaboración eficaz permite que una persona procesada entregue información útil para esclarecer un delito. Según el especialista, ese mecanismo puede facilitar:

La identificación de otras personas relacionadas con el caso.

Explicar cómo ocurrió el delito.

Prevenir nuevos hechos.

Aportar datos sobre bienes vinculados con la investigación.

Cárdenas añadió que la persona procesada puede acceder a una reducción de la pena si cumple los requisitos previstos para este mecanismo.

Decisión de la Fiscalía sobre la colaboración eficaz

El especialista aclaró que la colaboración eficaz no constituye un derecho automático del procesado. La Fiscalía decide si acepta o no ese mecanismo.

El acuerdo suele formalizarse por escrito entre el Ministerio Público y la persona procesada. Después de esa etapa, el procesado entrega la información comprometida, y luego, la Fiscalía pone el acuerdo en conocimiento del juez, quien resuelve su aplicación dentro de la sentencia.

Influencia en la pena del procesado

Cárdenas explicó que la reducción de la pena depende del cumplimiento de las condiciones previstas para la colaboración eficaz.

También señaló que, en su criterio, la legislación ecuatoriana no exige la corroboración previa de toda la información entregada por la persona procesada, aspecto que considera una diferencia frente a la normativa de otros países.

El especialista recomendó que el acuerdo siempre conste por escrito para evitar futuras controversias sobre los beneficios ofrecidos dentro del proceso.

También explicó que, en casos de alta connotación nacional, la normativa contempla una rebaja que podría llegar hasta el 10 % de la pena, siempre que el juez acepte el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el procesado.

Investigación por el asesinato del gerente financiero

Hasta el momento, la teoría del caso de la Fiscalía sostiene que el asesinato de Santiago Ávalos Páez respondió a un supuesto plan relacionado con las auditorías financieras que el gerente impulsaba dentro de la universidad.

El Ministerio Público procesa a Galo Hernán O. G. como presunto autor mediato del asesinato. También procesa a María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O., Juan Carlos G. T., Josselyn Lisbeth V. C. y al adolescente C. D. E. L., a quienes atribuye distintos roles dentro del supuesto plan.

Por ahora, el anuncio de la defensa sobre una colaboración eficaz no modifica la teoría del caso presentada por la Fiscalía. La investigación continúa en etapa de instrucción fiscal y la justicia determinará la responsabilidad de cada procesado.

Asesinato del gerente financiero de una universidad en Quito; preguntas frecuentes sobre el caso