La teoría de Fiscalía sobre el asesinato del gerente de una universidad de Quito

La Fiscalía investiga una posible relación entre una auditoría interna y el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito, ocurrido el 11 de junio de 2026. Seis personas, entre ellas un adolescente, están procesadas por el crimen.

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Las discrepancias que investiga la Fiscalía

De acuerdo con la teoría del caso, Galo Hernán O. G. habría mantenido discrepancias con la víctima por acciones de auditoría impulsadas desde la Dirección Financiera de la institución de educación superior.

Los elementos de convicción recopilados hasta el momento señalan que Galo Hernán O. G. habría solicitado fotografías del vehículo y del lugar de trabajo del gerente financiero días antes del asesinato.

La Fiscalía no ha informado el contenido ni los resultados de la auditoría. La posible relación de ese proceso interno con el crimen forma parte de la investigación.

Los seguimientos previos al asesinato

María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. habrían participado en seguimientos a la víctima, según la hipótesis fiscal. Cámaras de seguridad de la universidad habrían registrado estos movimientos.

Josselyn Lisbeth V., por su parte, habría esperado la salida del gerente financiero en los exteriores de la institución educativa.

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La Fiscalía atribuye al adolescente C. D. E. L. la ejecución de los disparos. Según la teoría del caso, el menor se movilizaba en una motocicleta cuando atacó a la víctima.

Las medidas dictadas contra los seis procesados

Por pedido de la Fiscalía, el juez ordenó prisión preventiva para Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V.

Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. deberán cumplir presentaciones periódicas y tienen prohibición de salida del país.

#Pichincha | Un proceso de auditoría habría motivado el #Asesinato del gerente financiero de una universidad de #Quito. #FiscalíaEc procesa a 6 personas por su presunta participación en este hecho.



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En el caso del adolescente C. D. E. L., un fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores lo procesó y se dispuso su internamiento preventivo.

La investigación continúa en la etapa de instrucción fiscal. Las afirmaciones expuestas corresponden a la teoría de la Fiscalía y deberán comprobarse durante el proceso judicial. Hasta el momento no existe una sentencia contra los seis procesados.

Asesinato del gerente de una universidad de Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué relación investiga la Fiscalía entre una auditoría y el asesinato del gerente financiero? Respuesta precisa:

La Fiscalía investiga si las discrepancias generadas por una auditoría interna estuvieron relacionadas con el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito. Esta hipótesis forma parte de la teoría del caso y todavía debe comprobarse judicialmente.

Contexto:

Según la investigación, Galo Hernán O. G. habría mantenido desacuerdos con la víctima por acciones de auditoría impulsadas desde la Dirección Financiera.

La Fiscalía no ha revelado el contenido ni los resultados de ese proceso interno. Tampoco ha establecido públicamente que la auditoría haya sido el móvil definitivo del crimen. ❓¿Quiénes están procesados por el asesinato del gerente financiero de una universidad de Quito? Respuesta precisa:

Seis personas están procesadas: Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V., Josselyn Lisbeth V., Juan Pablo G. O., Juan Carlos G. T. y el adolescente C. D. E. L.

Contexto:

La Fiscalía atribuye diferentes niveles de participación a los procesados. La hipótesis incluye la obtención de fotografías, seguimientos previos, vigilancia en los exteriores de la institución y la ejecución del ataque.

El crimen ocurrió el 11 de junio de 2026. La causa se encuentra en instrucción fiscal y aún no existe una sentencia. ❓¿Qué elementos vinculan a los procesados con los seguimientos previos al crimen? Respuesta precisa:

La Fiscalía sostiene que cámaras de seguridad de la universidad registraron movimientos relacionados con seguimientos a la víctima. También investiga la solicitud de fotografías del vehículo y del lugar de trabajo del gerente financiero.

Contexto:

María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. habrían participado en los seguimientos, según la teoría fiscal.

Josselyn Lisbeth V. habría esperado la salida de la víctima en los exteriores de la institución. Estas afirmaciones deberán ser comprobadas durante el proceso. ❓¿Qué medidas cautelares recibieron los seis procesados? Respuesta precisa:

Tres adultos recibieron prisión preventiva, otros dos deberán presentarse periódicamente y no podrán salir del país, mientras que el adolescente permanece con internamiento preventivo.

Contexto:

La prisión preventiva fue dictada contra Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V.

Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. afrontan el proceso fuera de prisión. El adolescente C. D. E. L. es procesado dentro del sistema especializado de justicia juvenil. ❓¿Qué sigue en la investigación por el asesinato del gerente financiero? Respuesta precisa:

La Fiscalía continuará recopilando y analizando elementos durante la instrucción fiscal. Al concluir esa etapa deberá decidir si acusa a los procesados o se abstiene de hacerlo.

Contexto:

La posible relación con la auditoría, los seguimientos y la participación atribuida a cada procesado forman parte de una hipótesis fiscal aún no comprobada.

Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, los seis procesados mantienen la presunción de inocencia.

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