Abogado del director de Operaciones anticipa nuevas revelaciones en el caso del gerente financiero de la universidad

Paúl Farinango, abogado de Galo Hernán O. G., director de Operaciones procesado por el asesinato del gerente financiero de una universidad privada en Quito, afirmó que su cliente colaborará con la Fiscalía. Además, mencionó que su versión incluirá información nueva sobre el caso.

Detalles sobre la declaración del Director de Operaciones de la universidad en el caso del gerente financiero

El defensor explicó que Galo O. aún no rinde su versión dentro del proceso penal en Ecuador. La Fiscalía aceptó una colaboración eficaz de la defensa para esclarecer los hechos ocurridos dentro de la universidad, aunque Farinango evitó adelantar el contenido de esa declaración.

Posibles más involucrados en el caso

Farinango también afirmó que podrían existir más personas relacionadas con el caso dentro de la institución.

Sin embargo, no identificó a esas personas ni explicó qué participación tendrían.

Procesados hasta ahora

Hasta ahora, la Fiscalía procesa a Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O., Juan Carlos G. T., Josselyn Lisbeth V. C. y al adolescente C. D. E. L.

La teoría del caso atribuye funciones distintas a cada procesado dentro del supuesto plan contra Santiago Ávalos Páez.

Cuestiones sobre la acusación

Farinango cuestionó la calificación jurídica de su cliente como presunto autor mediato del asesinato, argumentando que el tipo penal resulta discutible dentro de este proceso.

En contraste, la Fiscalía señala a Galo O. como la persona que habría dirigido el supuesto planrelacionado con las auditorías financieras que impulsaba la víctima.

Salud de Galo O.

El abogado también habló sobre la salud de Galo O., afirmando que padece cáncer y recibe atención psiquiátrica. Además, sostuvo que su cliente sufrió violencia laboral en universidades, asegurando que otros trabajadores atravesaron situaciones similares.

Situación actual de Galo O.

Farinango indicó que su cliente permanece privado de libertad en Latacunga y que ya presentó un pedido para que Galo O. rinda su versión, esperando una fecha en los próximos días.

El abogado anticipó que esa declaración incluirá información amplia sobre lo ocurrido dentro de la universidad, aunque evitó revelar detalles antes de la diligencia.

Estado de la investigación

La investigación sigue en etapa de instrucción fiscal y la justicia deberá determinar la responsabilidad de cada procesado.