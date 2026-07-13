¿Cómo se distribuyeron los roles en el supuesto plan para asesinar al gerente financiero de una universidad?

La investigación por el asesinato de Santiago Ávalos Páez, gerente financiero de una universidad privada de Quito, plantea una estructura con funciones específicas para cada uno de los seis procesados. Según la teoría del caso de la Fiscalía, el supuesto plan incluyó tareas de dirección, vigilancia, coordinación logística y ejecución material antes del ataque del 11 de junio de 2026.

Los roles en el supuesto plan contra el gerente financiero de la universidad

Como se detalló en la publicación de este Medio, del 10 de julio de 2026, La Fiscalía identifica a Galo Hernán O. G., director de Operaciones de la universidad, como presunto autor mediato del asesinato.

Según el expediente, las auditorías financieras que Santiago Ávalos realizaba sobre supuestas irregularidades en órdenes de compra provocaron discrepancias entre ambos desde marzo de 2026. Para el Ministerio Público, ese contexto dio origen al supuesto plan.

La investigación sostiene que Galo O. coordinó las acciones previas al crimen y pidió identificar el vehículo y la rutina del gerente financiero.

Colaboradores de Operaciones habrían vigilado la rutina del gerente financiero

La Fiscalía ubica en esta fase aMaría del Carmen S. V., Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T., quienes trabajaban en la Dirección de Operaciones.

Las cámaras de seguridad registraron a María del Carmen S. V. y Juan Pablo G. O. mientras buscaban el vehículo de Santiago Ávalos en el estacionamiento y tomaban fotografías del automóvil.

Un día después, las grabaciones captaron a Galo O. junto con María del Carmen S. V. en el mismo parqueadero.

Además, la investigación sostiene que Juan Carlos G. T. y Juan Pablo G. O. verificaban si el vehículo permanecía en el lugar antes del final de la jornada.

La Fiscalía también atribuye a María del Carmen S. V. el seguimiento de los movimientos de la víctima dentro del campus minutos antes de su salida.

Josselyn V. habría coordinado la logística fuera de la universidad

Según la Fiscalía, Josselyn Lisbeth V. C., quien no trabajaba en la universidad, cumplió la función de coordinación externa. La investigación sostiene que pidió un vehículo mediante una aplicación, recogió al adolescente C. D. E. L. en Carapungo y llegó con él hasta los exteriores del campus horas antes del crimen.

En ese mismo período, una motocicleta permanecía cerca de la salida vehicular, de acuerdo con la reconstrucción fiscal.

Adolescente habría ejecutado el ataque en la avenida Oswaldo Guayasamín

La Fiscalía atribuye al adolescente C. D. E. L., de 17 años, el papel de supuesto ejecutor material. Según la teoría del caso, el menor esperó la salida de Santiago Ávalos, subió a la motocicleta y siguió el vehículo hasta el kilómetro 4,4 de la avenida Oswaldo Guayasamín, donde ocurrió el ataque.

El Ministerio Público sostiene que la distribución de funciones permitió ejecutar el supuesto plan: Galo O. dirigía, tres colaboradores vigilaban la rutina de la víctima, Josselyn V. coordinaba la logística y el adolescente ejecutaba el ataque.

Asesinato de gerente financiero de una universidad de Quito; preguntas frecuentes del caso