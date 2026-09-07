Caso Lizeth Bunshi da un giro tras nueva versión del único procesado

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La reconstrucción de los hechos por la desaparición y muerte de Lizeth Bunshi no pudo realizarse por segunda ocasión. La diligencia prevista para la noche del domingo 6 de septiembre de 2026 se suspendió después de que Cristian V., único procesado en el caso, modificara su relato, según informó la defensa de la familia.

Fiscalía, agentes investigadores, peritos y las partes procesales acudieron a un sector cercano al Playón de La Marín, en el centro de Quito. Las autoridades también dispusieron cierres viales para intentar recrear el recorrido realizado por Lizeth y el procesado el 19 de julio.

Sin embargo, Freddy Ron, abogado de la familia Bunshi, aseguró que Cristian V. cambió su versión sobre lo ocurrido antes de que se perdiera el rastro de la estilista.

¿Qué cambió en la versión del caso Lizeth Bunshi?

Según Ron, el nuevo relato plantea que Cristian V. y Lizeth habrían utilizado una vía diferente para ingresar al sector del río Machángara. También existiría una modificación respecto a la posición en la que se encontraba la joven.

El abogado explicó que estos cambios obligan a delimitar otro perímetro y requieren la participación de equipos técnicos especializados. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente todos los detalles de esta nueva versión ni ha anunciado la fecha para retomar la diligencia.

En su relato conocido inicialmente, el procesado sostuvo que Lizeth ingresó a la quebrada y cayó al río. También señaló que salió del lugar para buscar ayuda y después se trasladó a su vivienda. Cámaras de seguridad registraron el ingreso de dos personas hacia la quebrada y la posterior salida de Cristian V.

Dos testigos que se encontraban en el sector entregaron otra versión a la Fiscalía. Según sus testimonios, escucharon una discusión y pedidos de auxilio antes de observar al procesado abandonar la quebrada. Estas declaraciones y los registros de videovigilancia forman parte de la investigación.

La primera reconstrucción también fue suspendida

La diligencia fue convocada inicialmente para el 30 de agosto, cinco días después del hallazgo del cuerpo de Lizeth. Ese procedimiento tampoco se concretó.

La defensa del procesado sostuvo entonces que la presencia de personas en el sector impedía contar con las garantías necesarias. Los abogados de la familia señalaron, en cambio, que no había suficiente personal de tránsito para ejecutar los cierres viales requeridos.

Fiscalía deberá emitir una nueva convocatoria. La defensa de la familia considera que el procedimiento debe desarrollarse un domingo y en un horario cercano al momento en que Lizeth fue vista por última vez, para reproducir las condiciones del sector.

De la desaparición al hallazgo de Lizeth Bunshi

Lizeth Bunshi, estilista de 28 años, salió de El Tingo el 18 de julio de 2026. Durante la madrugada siguiente estuvo con varias personas y posteriormente permaneció junto a Cristian V., amigo de quien entonces era su pareja.

El rastro de ambos fue ubicado en las inmediaciones de Cumandá y del río Machángara. Tras analizar cámaras de seguridad y recoger testimonios, la Fiscalía procesó a Cristian Gonzalo V. L. por el presunto delito de desaparición involuntaria. Un juez ordenó su prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de 90 días.

Durante 37 días, equipos de emergencia recorrieron distintos tramos del río. El 25 de agosto, el cuerpo de Lizeth fue localizado en la ribera del Machángara, en el sector de Guápulo. La Fiscalía confirmó su identidad mediante una pericia de odontología forense.

La causa y el mecanismo de la muerte no han sido divulgados por la Fiscalía. Después del hallazgo, la defensa de la familia solicitó que los cargos contra Cristian V. sean reformulados de desaparición involuntaria a presunto femicidio. Esa petición aún debe ser resuelta dentro del proceso.

Caso Lizeth Bunshi; preguntas frecuentes

❓¿Por qué se suspendió nuevamente la reconstrucción del caso Lizeth Bunshi? La diligencia prevista para la noche del domingo 6 de septiembre de 2026 fue suspendida después de que Cristian V., único procesado en el caso, modificara su relato, según informó la defensa de la familia.

El cambio obligaría a delimitar otro perímetro y a contar con equipos técnicos especializados antes de intentar nuevamente la reconstrucción. ❓¿Qué cambió en la nueva versión de Cristian V.? Según el abogado Freddy Ron, el procesado señaló una vía diferente para ingresar al sector del río Machángara.

También habría cambiado su versión sobre la posición en la que se encontraba Lizeth. La Fiscalía no ha divulgado públicamente todos los detalles de este nuevo relato. ❓¿Qué había dicho inicialmente Cristian V. sobre lo ocurrido con Lizeth Bunshi? n su versión conocida inicialmente, Cristian V. sostuvo que Lizeth ingresó a la quebrada y cayó al río.

También aseguró que salió del lugar para buscar ayuda y posteriormente se dirigió a su vivienda. Cámaras de seguridad registraron el ingreso de dos personas a la quebrada y la posterior salida del procesado. ❓¿Por qué la primera reconstrucción tampoco pudo realizarse? La primera diligencia, prevista para el 30 de agosto, también fue suspendida.

La defensa de Cristian V. sostuvo que la presencia de personas en el sector impedía contar con garantías, mientras que los abogados de la familia señalaron que no había suficiente personal de tránsito para ejecutar los cierres requeridos. ❓¿En qué estado se encuentra actualmente el caso Lizeth Bunshi? Cristian V. continúa procesado por el presunto delito de desaparición involuntaria y permanece con prisión preventiva.

Después del hallazgo del cuerpo, la defensa de la familia solicitó que los cargos sean reformulados a presunto femicidio. Esa petición todavía debe ser resuelta dentro del proceso.

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