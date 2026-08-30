Suspenden reconstrucción del caso Lizeth Bunshi en Quito

La reconstrucción de los hechos del caso de Lizeth Bunshi, prevista para la tarde de este domingo 30 de agosto de 2026 en el sector de Cumandá, en el centro de Quito, fue suspendida antes de comenzar.

La diligencia estaba convocada para las 17:00 y se esperaba que iniciara alrededor de las 17:30. Sin embargo, el procedimiento finalmente no comenzó. Freddy Ron, abogado de la familia de Lizeth Bunshi, informó que la suspensión respondió a razones técnicas y logísticas.

Reconstrucción deberá tener una nueva fecha

La diligencia tenía como objetivo recrear los últimos movimientos de Lizeth Bunshi durante la noche del 19 de julio, antes de su desaparición y posterior muerte.

Para el procedimiento se había previsto utilizar a una mujer con peso y contextura similares a los de Bunshi, con el objetivo de recrear las circunstancias investigadas en la quebrada del sector de Cumandá, que conecta con el río Machángara.

Al lugar acudieron Cristian V., único procesado dentro del caso; personal especializado de la Policía Nacional; representantes de la Fiscalía General del Estado y personas que esperaban seguir el desarrollo de la diligencia.

El pronunciamiento de la Policía

Personal policial presente en el sector había señalado que la reconstrucción podía extenderse hasta ocho horas. También se realizaron restricciones en los alrededores para facilitar el procedimiento.

La reconstrucción buscaba contrastar los testimonios y otros indicios recopilados dentro de la investigación sobre lo ocurrido la noche en que Bunshi fue vista por última vez.

El cuerpo de la estilista fue localizado el 25 de agosto en el río Machángara, a la altura de Guápulo, después de 37 días de búsqueda.

La defensa de la familia ha solicitado que el proceso contra Cristian V., actualmente investigado por el supuesto delito de desaparición involuntaria, sea reformulado hacia un supuesto femicidio.

La reconstrucción deberá ser convocada nuevamente. Hasta el momento no se ha informado una nueva fecha para realizar la diligencia.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de la reconstrucción del caso Lizeth Bunshi:

❓ ¿Por qué se suspendió la reconstrucción del caso Lizeth Bunshi? La diligencia fue suspendida por razones técnicas y logísticas.

Freddy Ron, abogado de la familia de Lizeth Bunshi, informó que el procedimiento previsto para este domingo 30 de agosto de 2026 en Cumandá no pudo comenzar. Hasta el momento no se ha comunicado una nueva fecha. ❓ ¿Qué buscaba determinar la reconstrucción de los hechos? La diligencia pretendía recrear los últimos movimientos de Lizeth Bunshi antes de su desaparición y muerte.

El procedimiento debía contrastar testimonios y otros indicios recopilados sobre lo ocurrido la noche del 19 de julio. Para ello estaba previsto recrear las circunstancias investigadas en una quebrada de Cumandá conectada con el río Machángara. ❓ ¿Quiénes acudieron a la reconstrucción antes de que fuera suspendida? Estuvieron presentes el único procesado, personal policial y representantes de la Fiscalía.

Cristian V. acudió al lugar junto con personal especializado de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía General del Estado. La diligencia podía extenderse hasta ocho horas y se realizaron restricciones en los alrededores. ❓ ¿Qué ocurrió con Lizeth Bunshi después de su desaparición? Su cuerpo fue localizado el 25 de agosto de 2026, después de 37 días de búsqueda.

El cuerpo de la estilista fue encontrado en el río Machángara, a la altura de Guápulo. El hallazgo modificó el rumbo de una investigación que inicialmente estaba enfocada en determinar qué ocurrió después de su desaparición. ❓ ¿Qué pasará ahora con la investigación del caso Lizeth Bunshi? La reconstrucción deberá ser convocada nuevamente y la investigación continuará bajo la figura vigente mientras no exista una reformulación.

Cristian V. permanece procesado por el supuesto delito de desaparición involuntaria. La defensa de la familia ha solicitado que el proceso sea reformulado hacia un supuesto femicidio, petición que deberá resolverse dentro del proceso judicial.

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