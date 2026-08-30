Fiscalía reconstruye desaparición de Lizeth Bunshi en Quito ante pedido por femicidio

La Fiscalía General del Estado tiene previsto reconstruir la noche de este domingo 30 de agosto de 2026 los últimos pasos de Lizeth Bunshi, la estilista de 28 años que desapareció en Quito y cuyo cuerpo fue localizado el 25 de agosto en el río Machángara. La diligencia busca precisar qué ocurrió la noche del 19 de julio y contrastar las versiones existentes dentro de la investigación por su desaparición, mientras la defensa de la familia impulsa que el proceso pase a investigarse como supuesto femicidio.

La reconstrucción está convocada para las 19:00 en el sector de Cumandá, en los límites del Centro Histórico de Quito, según la información difundida este domingo. La hora y el día buscan aproximarse a las condiciones en las que ocurrieron los hechos que se investigan. Cristian Gonzalo V. L., última persona vista con Bunshi, permanece detenido y es el único procesado en el caso.

Fiscalía reconstruye la desaparición en Quito ante pedido por femicidio

La diligencia pretende ordenar una cronología que permita establecer qué ocurrió desde que Lizeth Bunshi salió de la vivienda de su padre, en El Tingo, para encontrarse con su novio y otras personas. Según la información recopilada durante la investigación, después de una discusión, la joven permaneció con Cristian Gonzalo V. L., amigo de su pareja. Ambos fueron ubicados posteriormente en las inmediaciones de una quebrada vinculada al río Machángara.

La reconstrucción permitirá contrastar recorridos, tiempos, testimonios, videos y las características físicas del lugar. No se trata únicamente de volver a recorrer la zona: estos elementos pueden servir a la Fiscalía para determinar si la versión del procesado coincide con otros indicios incorporados al expediente y definir qué diligencias adicionales necesita la investigación.

Como detalló EL COMERCIO el 26 de agosto de 2026, una pericia de odontología forense confirmó que el cuerpo localizado un día antes correspondía a Lizeth Bunshi. La causa y el mecanismo de la muerte no habían sido divulgados por la Fiscalía, mientras la defensa de la familia anticipó que buscaría una reformulación de cargos por supuesto femicidio.

El hallazgo en el Machángara cambió la investigación

El cuerpo de Lizeth Bunshi fue localizado el 25 de agosto, después de 37 días de búsqueda, en el sector de Guápulo. El hallazgo cerró una etapa enfocada en encontrar a la joven y abrió otra centrada en establecer las circunstancias de su muerte y las eventuales responsabilidades penales.

Bunshi era estilista, madre de un niño de nueve años y vivía en el valle de Los Chillos. Su búsqueda movilizó durante más de cinco semanas a familiares y equipos especializados en distintos puntos relacionados con el río Machángara. Testimonios recabados durante la investigación y registros de cámaras forman parte de los elementos que ahora deberán contrastarse.

La reconstrucción de este domingo se incorpora así a las pericias que deberá valorar la Fiscalía antes de determinar si mantiene la investigación bajo la figura actual o solicita una reformulación de cargos. Mientras eso no ocurra, Cristian Gonzalo V. L. continúa procesado por el supuesto delito de desaparición involuntaria y cualquier responsabilidad sobre la muerte de Lizeth Bunshi deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Preguntas frecuentes sobre la reconstrucción del caso Lizeth Bunshi en Quito:

❓ ¿Qué diligencia realizará la Fiscalía por el caso de Lizeth Bunshi? La Fiscalía prevé reconstruir los últimos pasos de Lizeth Bunshi este domingo 30 de agosto de 2026, a las 19:00.

La diligencia se realizará en el sector de Cumandá, en Quito, y busca reconstruir lo ocurrido la noche del 19 de julio. Se contrastarán recorridos, tiempos, testimonios, videos y las características físicas del lugar. ❓ ¿Por qué es importante la reconstrucción de los hechos? Puede ayudar a establecer una cronología más precisa y contrastar las versiones incorporadas a la investigación.

La Fiscalía podrá verificar si los recorridos y tiempos coinciden con testimonios, registros de cámaras y otros indicios. Los resultados también pueden determinar qué nuevas diligencias son necesarias. ❓ ¿Quién está procesado por la desaparición de Lizeth Bunshi? Cristian Gonzalo V. L. es actualmente el único procesado en el caso.

Según la información recopilada, fue la última persona vista con Bunshi. Permanece detenido y está procesado por el supuesto delito de desaparición involuntaria. Cualquier otra responsabilidad deberá determinarse judicialmente. ❓ ¿Por qué la familia pide que el caso se investigue como supuesto femicidio? La defensa solicitó una reformulación de cargos después del hallazgo del cuerpo de Lizeth Bunshi.

El abogado Freddy Ron impulsa que el proceso pase de desaparición involuntaria a supuesto femicidio. Sin embargo, el cambio no es automático: deberá sustentarse con elementos de la investigación y ser resuelto dentro del proceso judicial. ❓ ¿Cuándo y dónde fue encontrado el cuerpo de Lizeth Bunshi? El cuerpo fue localizado el 25 de agosto de 2026, después de 37 días de búsqueda.

Fue encontrado en el sector de Guápulo, relacionado con el río Machángara. Una pericia de odontología forense confirmó posteriormente su identidad. La causa y el mecanismo de la muerte no habían sido divulgados por la Fiscalía.

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