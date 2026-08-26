Caso Lizeth Bunshi, reconstrucción de los hechos está prevista para este domingo 30 de agosto

En el caso de Lizeht Bunshi, la diligencia de reconstrucción de los hechos está prevista para este domingo 30 de agosto de 2026, a los 42 días de la alerta de desaparición de la mujer de 28 años en Quito y cinco días después de que la autoridades encuentren su cuerpo en el río Machángara, sector Guápulo.

Reconstrucción de los hechos en el caso de Lizeth Bunshi será clave para reformulación de cargos

Las diligencias y la investigación sobre el caso de Lizeth Bunshi continúan, tras el hallazgo de sus restos este martes 25 de agosto, alrededor de las 15:00, en una quebrada del río Machángara, ubicada en el sector de Guápulo.

La pericia de odontología forense permitió determinar ese mismo día, cerca de tres horas después, que el cuerpo encontrado correspondía a la mujer de 28 años, desaparecida en Quito desde el 19 de julio.

Por los indicios que existen hasta ahora sobre este caso y las declaraciones del único detenido por supuesta desaparición voluntaria, Christian V. como lo informó EL COMERCIO el 22 de julio; los abogados y la familia sospechan que Bunshi sufrió violencia antes de su muerte.

Clave para la reformulación de cargos por supuesto femicidio

Por esta razón, Freddy Ron, abogado de la familia de Lizeth Bunshi, confirmó que, con la reconstrucción de los hechos, van a “tener toda la observancia de lo que realmente pasó” y se va a escuchar a las personas que pudieron ver algo del caso.

Con esto, Ron espera que se tengan las bases para solicitar la reformulación de cargos del caso de desaparición involuntaria, como se investiga hasta ahora, a femicidio.

Velación y declaraciones de los familiares

Los restos de Lizeth Bunshi son velados en la parroquia Conocoto, Quito, desde la noche de este miércoles y durante dos días, por disposición de la familia.

La familia sostiene que Cristian Gonzalo V. habría arrastrado a Lizeth hasta la zona de la quebrada después de un episodio de violencia.

Tras conocer el hallazgo, Norma Bunshi agradeció a las personas que participaron en la búsqueda y pidió justicia por su hermana. “Él le botó a mi hermana”, dijo al referirse al crimen. También pidió a la Fiscalía que “se haga justicia” y que no dejen libre a Cristian V..

“Esperamos que se haga justicia y se aclaren las causas de su muerte”, manifestó también la hermana de Lizeth.

Si los cargos se reformulan para el delito de supuesto femicidio, a Cristian V. se le podría condenar hasta a 34 años y ocho meses de prisión.

¿Quién fue Lizeth Bunshi y cómo desapareció?

Lizeth Bunshi tenía 28 años, era madre de un niño de 9 años, trabajaba como estilista profesional y cuidaba de su madre, quien tiene una discapacidad. Sus familiares y amigas difundieron mensajes en redes sociales para pedir que continuara su búsqueda y se esclareciera su desaparición.

Lizeth salió de su vivienda, en el valle de Los Chillos, la tarde del 18 de julio. Según sus familiares, tenía previsto reunirse con su novio y un grupo de amigos. Las versiones preliminares señalan que habría discutido con su pareja y después permaneció con un amigo.

El 19 de julio, una cámara de seguridad registró el ingreso de Lizeth a una quebrada del río Machángara junto a Cristian Gonzalo V. L. Ambos habrían ingresado por una cerca rota del sector.

Un habitante de calle aseguró que presenció una discusión entre la joven y el hombre. Según su relato, escuchó amenazas contra Lizeth y luego la oyó gritar y pedir ayuda. Norma Bunshi indicó que tres personas que estaban en la quebrada coinciden en que el hombre habría empujado a la joven al río. Esa versión forma parte de la investigación.

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