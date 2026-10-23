Caso Laberinto rastrea el origen de 500 000 dólares vinculados a Luisa González

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El caso Laberinto, que investiga el presunto lavado de activos durante la campaña electoral de Ecuador, busca establecer el origen y el destino de 500 000 dólares. El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, informó este viernes 23 de octubre de 2026 que la investigación incluye a la excandidata presidencial Luisa González y a otras figuras vinculadas al movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Neira explicó que la indagación pretende identificar quiénes participaron en la circulación del dinero y qué papel cumplieron las personas naturales y jurídicas involucradas. Según la hipótesis que maneja la Fiscalía, el dinero habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 del binomio conformado por González y Andrés Arauz, auspiciado por la organización política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien reside en Bélgica y tiene una condena por cohecho en Ecuador.

Mensajes y movimientos financieros bajo investigación

En un video publicado en su cuenta de X, Neira señaló que González y al menos otras ocho figuras relacionadas con Revolución Ciudadana aparecen en esta línea de investigación. El funcionario también mencionó a Correa, a quien calificó como prófugo de la justicia.

Como parte de los elementos que analiza la investigación, Neira se refirió a conversaciones encontradas en un teléfono. En esos mensajes, un cooperador de la investigación consultó a un contacto registrado como ‘Aquiles Alvarez 1’ sobre el presupuesto global de la campaña, que ascendía a 500 000 dólares.

La respuesta planteaba destinar esos recursos al pago de brigadistas, camisetas y otros gastos. También indicaba que todos los desembolsos debían realizarse en efectivo. Neira aseguró que estos mensajes forman parte de los elementos que apuntan a investigar la presunta participación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el financiamiento y pago de gastos de campaña.

Por su parte, Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), detalló los resultados del análisis financiero correspondiente al período comprendido entre 2020 y 2026. Según explicó, el examen identificó varias operaciones inusuales, entre ellas ingresos superiores a 400 000 dólares sin una justificación identificada.

El 80% de esos recursos ingresó en apenas dos meses, mediante transferencias y depósitos en efectivo. Patiño indicó que terceros ordenaron las operaciones sin mantener relaciones comerciales, contractuales o laborales que justificaran las transacciones registradas en el sistema financiero nacional.

La funcionaria agregó que algunas de esas personas no tenían perfiles económicos compatibles con los montos que transfirieron. Además, señaló que terceros de nacionalidad venezolana y colombiana habrían realizado la mayoría de las operaciones analizadas.

El examen financiero también detectó una dinámica de intermediación entre familiares. A esto se sumaron adquisiciones de bienes inmuebles que procedían de transacciones no justificadas y cuyos pagos se realizaron de contado.

Aquiles Alvarez enfrenta otras causas judiciales

Neira señaló que la indagación también examina posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con la estructura empresarial de Alvarez y el financiamiento que investiga la Fiscalía. Asimismo, mencionó denuncias sobre presuntas prácticas de financiamiento ilegal, cobros de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pagos de coimas a proveedores y contratistas.

El funcionario agregó que las pesquisas incluyen posibles conexiones con recursos de origen ilícito y estructuras del narcotráfico.

Alvarez permanece en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador y tiene dos sentencias de primera instancia. La primera establece una pena de tres años por no llevar en el tobillo un grillete electrónico que debía utilizar por orden judicial. La medida estaba relacionada con una investigación por la presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, vinculada a su negocio familiar de estaciones de servicio.

La segunda sentencia establece una pena de seis años y nueve meses por el mismo caso. Además, las autoridades investigan a Alvarez por presunto lavado de activos en una segunda causa relacionada con sus empresas de venta de combustibles.

Aunque permanece privado de libertad, Alvarez continúa formalmente en el cargo de alcalde de Guayaquil. La vicealcaldesa Tatiana Coronel ejerce sus funciones de manera subrogante.

En el caso de González, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva. La excandidata presidencial fue detenida cinco semanas antes de las elecciones locales en Ecuador. Esta situación llevó al correísmo, la principal fuerza de oposición al Gobierno, a insistir en su denuncia de persecución política.

El movimiento también enfrenta la suspensión como organización política, que le impide participar en los comicios previstos para el 29 de noviembre.

Luisa ha sido detenida por financiar su campaña con dinero sin una justificación verificable, al margen de la ley. ¿Quién auspicia una campaña política con cientos de miles de dólares en efectivo?, ¿de dónde salieron esos recursos y por qué no fueron declarados? Son solo algunas de las preguntas que deberán responder ante la justicia todos los involucrados. — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 23, 2026

Te recomendamos