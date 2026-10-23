Audiencia contra Luisa González por el caso Laberinto se instaló tras un primer intento fallido

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La audiencia de formulación de cargos contra la excandidata presidencial Luisa González y otras tres personas se instaló la noche del jueves 22 de octubre de 2026, dentro de la investigación del caso Laberinto, informó la Fiscalía General del Estado.

La diligencia fue convocada por el supuesto delito de lavado de activos. La Fiscalía investiga si recursos provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos se destinaron al financiamiento del proceso electoral de 2023 de la Lista 5, correspondiente a la Revolución Ciudadana.

La audiencia de Luisa González por el caso Laberinto se convocó por segunda vez

El juez Harry Navarrete llamó a la diligencia a las 21:23 del jueves para que se instalara a las 22:00. Ese primer intento no se concretó: a las 22:22, el sistema de la Función Judicial registró que no fue posible establecer conexión con las personas detenidas y declaró fallida la audiencia.

Luego, la diligencia fue convocada nuevamente para las 23:30. La audiencia se instaló esa noche, según informó la Fiscalía.

#AHORA | #CasoLaberinto: se instala audiencia de formulación de cargos contra 4 personas. #FiscalíaEc las investiga por presunto #LavadoDeActivos para financiar el proceso electoral 2023 – Lista 5, con recursos ilícitos de la comercialización ilegal de #Hidrocarburos. https://t.co/gngkhG3h2o — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2026

Además de González, la convocatoria incluyó a Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre. La investigación deberá establecer si los fondos señalados por la Fiscalía tuvieron origen ilícito y si fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2023. Las responsabilidades se determinarán dentro del proceso judicial.

El contexto del caso Laberinto

La audiencia se realizó después de que la Fiscalía y la Policía ejecutaran órdenes de detención en Pichincha y Manabí, con fines de formulación de cargos contra tres personas investigadas por presunto lavado de activos. González fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde permanecía a la espera de la diligencia.

El caso Laberinto busca esclarecer el presunto origen y destino de recursos relacionados con el financiamiento electoral de 2023. La Fiscalía investiga si el dinero provino de la comercialización ilegal de hidrocarburos. Las autoridades judiciales deberán examinar esa acusación.

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