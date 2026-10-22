Luisa González se suma a otras figuras del correísmo investigadas, condenadas o encarceladas

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La excandidata presidencial Luisa González fue detenida la madrugada del 22 de octubre de 2026 en Manabí. La detención se suma a una serie de procesos que involucran a dirigentes, exfuncionarios y autoridades electas con auspicio de Revolución Ciudadana. Aquiles Alvarez y Jorge Glas están recluidos; José Serrano cumple prisión preventiva; Rafael Correa y otros exfuncionarios tienen condenas, pero viven fuera del país.

Luisa González fue detenida por el caso Laberinto

La Fiscalía informó que ejecutó órdenes de detención contra tres personas en Pichincha y Manabí, con fines de formular cargos por su presunta participación en lavado de activos. La causa, denominada Laberinto, indaga posibles irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

La investigación busca establecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral de la campaña de Revolución Ciudadana entre mayo y agosto de 2023. La detención no constituye una sentencia ni determina culpabilidad. La organización política denunció una presunta persecución; esa es su postura frente al caso, no una conclusión judicial.

El caso Laberinto se suma a procesos de distinta naturaleza y estado. Entre las figuras vinculadas al correísmo que tienen una situación judicial activa están el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y el expresidente Lenín Moreno. También está Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, electo con el auspicio de Revolución Ciudadana, quien permanece en prisión y enfrenta varios procesos.

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, está preso y afronta tres causas

Alvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro. En el caso Goleada, la Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos y otros delitos. En febrero de 2026, un juez dictó prisión preventiva para el alcalde y otros procesados. La causa también involucra a integrantes de su entorno familiar y empresarial.

Además, Alvarez recibió dos sentencias de primera instancia. En agosto de 2026, un tribunal lo condenó a tres años de prisión por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en el proceso relacionado con el uso del grillete electrónico.

Ese mismo mes, otro tribunal le impuso seis años y ocho meses de prisión por el caso Triple A, que investiga una presunta comercialización irregular de combustibles. Las dos sentencias podían ser apeladas; por ello, deben identificarse como fallos de primera instancia.

A inicios de septiembre, Alvarez seguía en la cárcel y enfrentaba la causa Goleada, además de las sentencias dictadas en los casos Grillete y Triple A. La prisión preventiva de Goleada es una medida cautelar, mientras que las dos condenas corresponden a procesos distintos.

Jorge Glas cumple una pena unificada y recibió otra condena

El exvicepresidente Jorge Glas cumple una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. En el primero fue condenado por asociación ilícita; en el segundo, por cohecho. Ambas sentencias están ejecutoriadas.

En junio de 2025, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con el uso de recursos destinados a obras posteriores al terremoto de 2016.

La defensa anunció que apelaría esa sentencia de primera instancia. Glas está recluido en la Cárcel del Encuentro.

José Serrano está en prisión preventiva por el caso Villavicencio

El exministro del Interior José Serrano fue deportado desde Estados Unidos y llegó a Ecuador el 28 de agosto de 2026.

La justicia mantiene contra él prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, que investiga a presuntos autores mediatos del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. Serrano fue trasladado a la Cárcel del Encuentro.

La Fiscalía lo procesa como presunto autor mediato. Esa es la hipótesis de la acusación y aún no equivale a una condena. En junio de 2026, un tribunal negó su apelación a la prisión preventiva. La audiencia preparatoria de juicio fue convocada para el 29 y 30 de octubre de 2026.

Ronny Aleaga está prófugo y es procesado en dos casos

El exasambleísta de Revolución Ciudadana Ronny Aleaga es procesado en los casos Metástasis y Magnicidio FV. En este último, la Fiscalía lo señala como presunto nexo entre el ámbito político y la estructura criminal investigada por el asesinato de Villavicencio. Aleaga está fuera del alcance de la justicia ecuatoriana y es considerado prófugo; no está encarcelado en Ecuador.

La Fiscalía incluyó a Aleaga entre los procesados a quienes atribuye una posible participación mediata en el asesinato. Como en el caso de Serrano, esa imputación debe presentarse como una acusación fiscal, no como una responsabilidad ya probada en sentencia.

Lenín Moreno fue condenado por el caso Sinohydro

El expresidente Lenín Moreno fue condenado en agosto de 2026 a cinco años de prisión por cohecho en el caso Sinohydro. El proceso investigó pagos relacionados con la contratación de la empresa china para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, adjudicada cuando Moreno era vicepresidente de Rafael Correa. La sentencia fue dictada en primera instancia.

Moreno llegó a la Presidencia con Alianza País, pero luego se distanció de Correa y del movimiento. Por eso, su antecedente político debe explicarse: fue parte del gobierno correísta como vicepresidente y sucesor presidencial, aunque posteriormente rompió con ese sector.

En septiembre de 2026, la Corte Nacional negó su pedido de suspensión condicional de la pena.

https://t.co/k31SXi3ryd Esto explican un abogado penalista, la defensa de Lenín Moreno y la ley https://t.co/32mhOti4T8 — El Comercio (@elcomerciocom) September 23, 2026

Rafael Correa y otros exfuncionarios tienen condenas, pero no todos están presos

Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La sentencia fue ratificada en apelación y casación en 2020. Correa vive en Bélgica y no ha cumplido esa pena en una cárcel ecuatoriana. En octubre de 2026, él y otros sentenciados buscaban que se les retire la orden de prisión relacionada con el proceso; ese trámite no anula por sí solo la condena.

El caso Sobornos también dejó sentencias contra exfuncionarios de ese gobierno, entre ellos el exsecretario jurídico Alexis Mera y el exsecretario del Agua Walter Solís. Mera obtuvo una medida de prelibertad en 2023, mientras que Solís permanece fuera de Ecuador y tiene asilo en México. Sus situaciones no son equivalentes a la de Glas, que continúa encarcelado.

La situación judicial del correísmo y de figuras que llegaron al poder con ese sector abarca condenas firmes, sentencias de primera instancia, prisión preventiva e investigaciones todavía en curso. En cada caso, el estado procesal importa: una detención o una formulación de cargos no equivale a una condena, y una sentencia apelable no tiene el mismo carácter que un fallo ejecutoriado.

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