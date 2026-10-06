Aquiles Alvarez pierde pedido de nulidad y mantiene condena de tres años en el caso Grillete

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El intento de la defensa de Aquiles Alvarez de anular la audiencia que confirmó su condena en el caso Grillete fue rechazado por improcedente. En una decisión escrita del 2 de octubre de 2026, el tribunal penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas también respondió al recurso de aclaración y ampliación presentado por el abogado Julio César Cueva.

Los jueces señalaron que las correcciones y aclaraciones atendidas no modifican el sentido de la resolución del 16 de septiembre. En esa fecha, el tribunal negó la apelación y ratificó la sentencia de tres años de cárcel contra el alcalde de Guayaquil por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, como autor directo.

El argumento de la defensa de Aquiles Alvarez para solicitar la nulidad

El pedido de Cueva consta en un escrito firmado el 23 de septiembre e ingresado al sistema el 29 de ese mes. La defensa cuestionó la participación de Olga Martina Aguilar Romero en la audiencia del 16 de septiembre, en la que reemplazó a Carmen Vázquez Rodríguez.

El tribunal que rechazó la solicitud estuvo integrado por Rosario Franco Jaramillo, como jueza ponente, Demóstenes Díaz Ruilova y Olga Martina Aguilar Romero.

La respuesta judicial mantiene la resolución que negó la apelación de Alvarez contra la sentencia de primera instancia.

La condena por el retiro del grillete y los otros procesos

La sentencia del caso Grillete fue dictada el 3 de agosto de 2026 por el retiro del dispositivo que Alvarez portaba como parte de las medidas cautelares impuestas en el caso Triple A.

Además de los tres años de prisión, el fallo dispuso una multa de diez salarios básicos unificados, equivalente a 4 820 dólares. Como reparación simbólica, ordenó que el sentenciado ofrezca disculpas públicas y publique la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.

En el caso Triple A, el alcalde recibió una condena de primera instancia de seis años y ocho meses de prisión por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

Alvarez permanece en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde cumple las sentencias de los casos Grillete y Triple A. También enfrenta un proceso penal por lavado de activos dentro del caso Goleada.

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