Esta es la sentencia para Aquiles Alvarez por el caso Triple A

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue declarado responsable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del caso Triple A, este sábado 29 de agosto de 2026.

El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dio a conocer su resolución durante la audiencia convocada para definir la situación jurídica de los procesados. La decisión llega después de que el juicio cerrara sus alegatos el pasado 2 de agosto.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoTripleA: el Tribunal señala que la prueba aportada por #FiscalíaEc ha demostrado la responsabilidad penal de Aquiles A., en calidad de autor directo del delito imputado. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 29, 2026

Tribunal determina responsabilidad de Aquiles Alvarez

El juez ponente Jorge Sánchez expuso los argumentos del Tribunal durante la lectura de la resolución del caso Triple A. Según la decisión judicial, Alvarez intervino en las operaciones investigadas a través de su condición de representante legal, presidente y accionista mayoritario de las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape.

La prueba documental presentada por la Fiscalía, junto con testimonios de funcionarios de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas (SRI), permitió establecer, según la resolución, que Alvarez tenía control sobre las empresas involucradas en las operaciones de combustibles.

El Tribunal también señaló que los hermanos Alvarez revisaban informes de rentabilidad y conocían las operaciones relacionadas con el denominado “cambiazo” de combustibles.

La sentencia para Aquiles Alvarez

El Tribunal impuso una pena de seis años y ocho meses de prisión para Aquiles Alvarez como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.

El Tribunal también señaló que la prueba expuesta durante la audiencia de juicio ha demostrado la responsabilidad de otras cinco personas naturales y de las personas jurídicas procesadas.

Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C. también fueron sentenciados a seis años y ocho meses de pena privativa de libertad como autores directos del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.

En cambio, Lady C., Jessenia V., Carolina T. y José C., fueron declaradas culpables en calidad de cómplices. Fueron sentenciadas a dos años y dos meses de pena privativa de libertad.

Además, el Tribunal declaró culpables a seis personas jurídicas por el mismo delito y dispuso su clausura y disolución.

Caso Triple A y comercialización de combustibles

La tesis de la Fiscalía sostiene que entre 2020 y 2024 operó un esquema destinado a comercializar combustibles subsidiados en segmentos diferentes a los autorizados. La acusación se tramita con base en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Durante la lectura de la resolución, el Tribunal sostuvo que recursos provenientes de las operaciones investigadas llegaron a cuentas personales de Alvarez Henriques. Este elemento fue considerado entre las evidencias para determinar la existencia de un beneficio económico.

Sánchez señaló además que Aquiles Alvarez no actuaba únicamente como administrador de las empresas, sino que, según la valoración del Tribunal, organizaba y dirigía el aparato empresarial relacionado con la comercialización de los combustibles.

Perjuicio al Estado superaría los 61 millones de dólares

Uno de los principales elementos económicos del caso Triple A es el supuesto perjuicio ocasionado al Estado ecuatoriano. La Fiscalía calculó anteriormente una afectación de aproximadamente 61,5 millones de dólares, vinculada con 22,8 millones de galones de diésel y gasolina.

Entre las irregularidades señaladas durante el proceso constan diferencias entre combustibles despachados y facturados, ventas que habrían superado la capacidad física de almacenamiento de determinados establecimientos y operaciones con clientes que no estaban autorizados para recibir combustible subsidiado.

Las preguntas claves del caso Triple A y la decisión sobre Aquiles Alvarez

❓ ¿Por qué el Tribunal declaró responsable a Aquiles Alvarez en el caso Triple A?

El Tribunal determinó que Aquiles Alvarez es responsable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Los jueces consideraron pruebas documentales y testimonios que, según la resolución, demostraron que tenía control sobre empresas involucradas en las operaciones investigadas y conocía el manejo de los combustibles.

❓ ¿Qué es el caso Triple A en Ecuador?

Es un proceso penal relacionado con la presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados. La Fiscalía investigó operaciones en las que combustibles destinados a determinados segmentos habrían sido comercializados en otros diferentes a los autorizados, mediante un mecanismo denominado “cambiazo”.

❓ ¿Cuál habría sido el perjuicio al Estado en el caso Triple A?

Las partes acusadoras sostuvieron que el perjuicio superó los 61 millones de dólares. La afectación estaría relacionada con operaciones de comercialización de combustibles subsidiados investigadas por la Fiscalía y posteriormente analizadas durante el juicio.

❓ ¿Qué empresas fueron relacionadas con Aquiles Alvarez en el caso Triple A?

El Tribunal mencionó a Copedesa, Corpalubri y Ternape. Según la resolución, Alvarez habría utilizado su posición como representante legal, presidente y accionista mayoritario para intervenir en las operaciones que fueron materia del proceso judicial.

❓ ¿Qué falta por conocerse después de la decisión sobre Aquiles Alvarez?

El Tribunal debe completar las decisiones sobre los demás procesados y determinar las penas correspondientes. La audiencia de este sábado 29 de agosto continúa con la individualización de responsabilidades, por lo que la resolución judicial todavía debe completarse respecto de los involucrados en el caso Triple A.

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