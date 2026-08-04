Estos son los caminos legales de Aquiles Alvarez tras recibir una condena en el caso Grillete

La notificación formal de la sentencia abrirá el plazo para que la defensa de Aquiles Alvarez impugne la condena de tres años de cárcel dictada en su contra por el caso Grillete el 3 de agosto de 2026. Los abogados del alcalde de Guayaquil tendrán tres días para presentar una apelación ante el mismo tribunal que emitió el fallo.

Proceso de apelación y análisis judicial

Aunque el recurso se interpone ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán, su análisis corresponderá a una Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Por tratarse de una resolución de primera instancia, la condena todavía no es definitiva.

La noche del lunes 3 de agosto de 2026, el Tribunal declaró de manera unánime a Alvarez culpable, como autor directo, del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Detalles sobre la condena y multa

La resolución también estableció una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, es decir, 4 820 dólares; disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.

El artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite apelar las sentencias penales. El artículo 654 determina que el recurso debe interponerse dentro de los tres días posteriores a la notificación.

Este término no debe contarse necesariamente desde el anuncio oral efectuado en la audiencia. La Corte Constitucional ha señalado que el plazo empieza con la notificación escrita y que los errores relacionados con la presentación prematura de un recurso no deben convertirse en obstáculos irrazonables para ejercer el derecho a recurrir.

Argumentos posibles para la defensa

Una vez recibida la apelación, el Tribunal de Durán tendrá que pronunciarse sobre su admisión. Si la acepta, enviará el expediente a la Corte Provincial del Guayas. La Sala convocará posteriormente a una audiencia para escuchar a la defensa, la Fiscalía y los demás sujetos procesales.

Los abogados de Aquiles Alvarez pueden solicitar que la sentencia sea revocada y que se ratifique su inocencia. Otra posibilidad consiste en pedir la modificación del fallo o la nulidad de una parte del proceso, siempre que identifiquen una vulneración procesal que haya afectado el derecho a la defensa o influido en la resolución.

Cuestiones a considerar durante la apelación

La apelación podría cuestionar la valoración de los testimonios, peritajes y documentos presentados durante el juicio. También podría referirse a la interpretación jurídica del supuesto incumplimiento o a la motivación empleada por los jueces para determinar que existió una conducta dolosa.

Durante el juzgamiento, la defensa sostuvo que había problemas de cobertura en el domicilio de Alvarez y que el sistema no generó una alerta de ‘pulsera quitada’. El Tribunal concluyó que el alcalde conocía la obligación de portar permanentemente el dispositivo y que se encontraba sin él durante el operativo policial del 10 de febrero.

Implicaciones de la apelación

Si bien los jueces descartaron la existencia de pruebas concluyentes sobre una manipulación técnica del grillete, consideraron demostrado el incumplimiento de la orden judicial que obligaba a llevarlo. La presentación del recurso impedirá que la sentencia quede ejecutoriada mientras la Corte Provincial analiza el caso. En consecuencia, la pena de tres años no podrá considerarse firme durante esa etapa.

Efectos sobre la prisión preventiva

No obstante, apelar la condena no significa que Aquiles Alvarez recuperará automáticamente la libertad. El alcalde permanece bajo una orden de prisión preventiva dentro del caso Grillete, medida ratificada previamente por la justicia y cuyo tratamiento procesal es distinto al de la sentencia condenatoria.

Decisiones futuras por parte de la Corte Provincial

Después de escuchar a las partes, la Sala Penal podrá confirmar, modificar o revocar la condena o declarar una nulidad si determina que existió una irregularidad relevante durante el proceso. En caso de que se ratifique en segunda instancia, la defensa podrá evaluar presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia.

Esta vía no representa un nuevo juicio ni permite discutir nuevamente todos los hechos; su análisis se concentra en posibles violaciones legales contenidas en la sentencia. Una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional constituiría una alternativa posterior y excepcional.

Por ahora, la apelación representa el camino inmediato para Aquiles Alvarez. Mientras ese recurso permanezca pendiente y no concluyan las vías aplicables, la sentencia no estará firme.

Aquiles Alvarez y los caminos legales en el caso Grillete; preguntas frecuentes

❓¿Cuánto tiempo tiene Aquiles Alvarez para apelar la sentencia? La defensa tendrá tres días para presentar el recurso de apelación desde la notificación escrita de la sentencia.

El plazo no se cuenta necesariamente desde el anuncio oral realizado por el Tribunal durante la audiencia. ❓¿Ante qué autoridad se presenta la apelación? El recurso debe presentarse ante el mismo Tribunal de Garantías Penales de Durán que emitió la sentencia.

Si es admitido, el expediente será enviado a una Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que deberá analizar la impugnación. ❓¿Qué puede pedir la defensa de Aquiles Alvarez? Los abogados pueden solicitar que la condena sea revocada y que se ratifique su inocencia.

También pueden pedir la modificación del fallo o la nulidad de una parte del proceso si consideran que existió una vulneración que afectó el derecho a la defensa o influyó en la decisión. ❓¿La apelación dejará en libertad a Aquiles Alvarez? No automáticamente. La apelación impedirá que la sentencia de tres años quede ejecutoriada mientras la Corte Provincial resuelve el recurso.

Sin embargo, Alvarez permanece bajo prisión preventiva dentro del caso Grillete, una medida procesal distinta de la condena. ❓¿Qué puede decidir la Corte Provincial del Guayas? La Sala Penal podrá confirmar la sentencia, modificarla, revocarla o declarar una nulidad si encuentra una irregularidad relevante.

Si la condena es ratificada, la defensa podrá analizar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia y, posteriormente, una eventual acción extraordinaria de protección.

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