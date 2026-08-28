Dictan cinco años de condena a Lenín Moreno por el caso Sinohydro

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) determinó la condena a Lenín Moreno por el caso Sinohydro, fijando una pena de cinco años de cárcel en calidad de autor directo del delito de cohecho.

La resolución judicial concluyó que la constructora china transfirió recursos millonarios dirigidos a un entramado empresarial, los cuales terminaron repartidos entre diversas firmas y ciudadanos, abarcando a integrantes del núcleo familiar del exmandatario por gestiones vinculadas a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair durante su periodo en la Vicepresidencia.

Alcance de la condena a Lenín Moreno por el caso Sinohydro y fallo oral

La pena de cinco años impuesta por los magistrados Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga se oficializó tras la reinstalación de la audiencia oral de juzgamiento en Quito.

Durante el trámite de la causa, el Ministerio Público había requerido una sanción penitenciaria de seis años y seis meses de privación de libertad tanto para el expresidente como para su cónyuge Rocío González, su hija Irina Moreno y otros 17 ciudadanos involucrados en el expediente, lista procesal en la que también consta el exembajador chino Cai Runguo.

Esquema financiero y pagos al núcleo familiar

El dictamen de los jueces expuso que las transferencias originadas desde la compañía asiática tuvieron como destino entidades del círculo empresarial de Conto Patiño, como la firma Recorsa, que canalizó 76,18 millones de dólares.

La sentencia acreditó desembolsos hacia los allegados de Moreno: 217 000 dólares para su hermano Edwin Moreno, 52 000 para su hija Irina Moreno, 10 000 dólares cobrados por su hermano Guillermo Moreno, 15 000 para su cuñada Marta González y 1 568 dólares para su esposa Rocío González.

Asimismo, se detectaron 19 342 canalizados por INA Investment Corp para mobiliario en Ginebra y la compra de un inmueble por 225 000 en la capital.

Situación de los otros procesados del grupo Patiño

La Corte Nacional estableció condenas dentro de la misma estructura societaria para el lobista Conto Patiño en calidad de autor directo.

De igual manera, se ratificó la culpabilidad de su yerno Xavier Macías Carmigniani por coordinar la recepción de recursos hacia compañías como Espíritu Santo Holdings, junto a María Auxiliadora Patiño, Juan Carlos Patiño y Manuel Ignacio Patiño como cómplices de la dispersión de fondos.

Postura del exmandatario ante la decisión judicial

Antes de conocerse los años de reclusión, el expresidente rechazó el veredicto de culpabilidad, sostuvo que no recibió dinero ilícito y afirmó que permanecería en el territorio nacional.

En sus declaraciones, Moreno argumentó que el contrato con el Eximbank fue suscrito por Rafael Correa y la obra ejecutada por Jorge Glas, desvinculándose de la administración del proyecto.

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