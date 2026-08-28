Tribunal define la situación de Lenín Moreno y otros 20 procesados en el caso Sinohydro

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) empezó la mañana de este 28 de agosto de 2026 a leer su decisión en el caso Sinohydro, que investiga un presunto cohecho relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Pasadas las 08:30, el juez ponente Cabrera declaró reinstalada la audiencia e informó que la resolución fue adoptada por unanimidad. Sin embargo, el Tribunal todavía no ha anunciado si determina responsabilidades penales o ratifica la inocencia de los 21 procesados.

El expresidente y exvicepresidente Lenín Moreno, señalado por la Fiscalía como presunto autor directo, llegó antes del inicio de la diligencia a la sala ubicada en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

Tribunal declara la validez del proceso penal

Como primer punto, los jueces declararon la validez del proceso después de descartar vicios o vulneraciones al debido proceso alegados por las defensas.

#AHORA | #CasoSinohydro: se reinstala la audiencia de juicio por presunto #Cohecho. Hoy, el Tribunal informará su decisión respecto a las sentencias solicitadas por #FiscalíaEc contra los 20 procesados. Asiste el fiscal general del Estado (e), #LeonardoAlarcón. pic.twitter.com/gbUZDpFAv7 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 28, 2026

El Tribunal también rechazó las objeciones relacionadas con la incorporación de discos compactos y de información tributaria y bancaria remitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y una entidad financiera privada. Los magistrados consideraron que esos soportes digitales fueron presentados oportunamente bajo el principio de unidad de la prueba.

En cambio, los jueces excluyeron la prueba documental número ocho de la Fiscalía, correspondiente a un contrato redactado en otro idioma. La decisión se adoptó porque el documento no contó con el testimonio de sustentación de un perito traductor.

También quedó fuera un informe diplomático relacionado con China, al ser considerado impertinente para el proceso.

La acusación por el caso Sinohydro

La Fiscalía sostiene que la constructora china Sinohydro habría pagado 76,1 millones de dólares en coimas para obtener la adjudicación de Coca Codo Sinclair y concretar el financiamiento de la obra.

Además de Lenín Moreno, la acusación incluye como presuntos cómplices a Rocío G., Irina M., Edwin M., Guillermo M. y Martha G. El Ministerio Público sostiene que habrían recibido fondos mediante empresas offshore.

Conto P. también figura como presunto autor directo. Sus hijos María Auxiliadora P., Juan Carlos P., Patricia P. y Manuel P., así como su yerno Xavier M., son señalados por supuestamente canalizar y distribuir los recursos investigados.

La audiencia continúa con el análisis de la acusación fiscal. El Tribunal indicó que resolverá los grados de autoría y complicidad con la aplicación del principio constitucional de favorabilidad penal. Hasta que se anuncie el sentido completo de la decisión, los procesados mantienen su estado de inocencia.

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