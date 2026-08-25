Lenín Moreno conocerá la sentencia en el caso Sinohydro este viernes

Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, y 19 procesados más conocerán la sentencia oral en el caso Sinohydro este viernes 28 de agosto de 2026, según la convocatoria realizada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La Fiscalía investiga supuesto cohecho.

La sentencia oral del caso Sinohydro y la pena pedida para Lenín Moreno

La Fiscalía General del Estado investigó una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero y en la que estaría involucrado Lenín Moreno, su esposa Rocío González y otros integrantes de su círculo familiar.

Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

Fiscalía pidió una pena de seis años y seis meses para Lenín Moreno

En la audiencia desarrollada este miércoles 8 de julio de 2026 en Quito, la Fiscalía General del Estado solicitó una sentencia de seis años y seis meses de privación de libertad para el expresidente de la República, Lenín Moreno.

La tesis de la Fiscalía sostiene que la empresa Sinohydro habría desembolsado un total de 76 millones de dólares en coimas. De esta suma, al menos un millón de dólares habría beneficiado al entorno del exjefe de Estado.

Según el expediente, Moreno y su familia habrían recibido un total de 660 000 dólares, de los cuales 220 000 dólares se habrían materializado en la entrega de una vivienda y mobiliario:

Edwin Moreno (hermano): 350 000 dólares.

(hermano): 350 000 dólares. Guillermo Moreno (hermano): 10 000 dólares.

(hermano): 10 000 dólares. Irina Moreno (hija): 50 000 dólares.

(hija): 50 000 dólares. Jacqueline y Martha (cuñadas): 10 000 y 15 000 dólares, respectivamente.

(cuñadas): 10 000 y 15 000 dólares, respectivamente. Aída Graciela (suegra): 5 000 dólares.

Penas solicitadas para otros implicados

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó la misma pena de 78 meses de prisión para la esposa del expresidente, Rocío González; para su hija Irina Moreno; y para 17 personas adicionales, entre las que destaca el exembajador chino Cai Runguo.

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