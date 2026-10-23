Allanan el Hospital de Ambato por supuestos cobros a cambio de empleos

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Fiscalía y el Ministerio del Interior ejecutaron un operativo la madrugada de este viernes 23 de octubre de 2026 en el Hospital General Docente de Ambato, en Tungurahua. Las autoridades investigan una denuncia por el presunto delito de concusión, relacionada con supuestos cobros indebidos para otorgar puestos de trabajo en esa casa de salud.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de la intervención, denominada Operación Código Blanco. La investigación surgió a partir de una denuncia presentada a través de la línea 1800-DELITO. Según la información reportada, el gerente en funciones y la exdirectora del hospital presuntamente habrían solicitado pagos de entre 3 000 y 7 000 dólares a cambio de ofrecer empleos sin respetar el debido proceso de postulación.

Allanamientos en el hospital y dos domicilios

La intervención incluyó las oficinas de la Gerencia General y del área de Talento Humano del Hospital General Docente de Ambato. Además, los equipos ejecutaron allanamientos en dos domicilios, como parte de las diligencias para recabar indicios relacionados con la denuncia.

El operativo contempló el registro de información personal de dos funcionarios públicos, con el objetivo de preservar los datos que puedan aportar a la investigación. Las autoridades identificaron al gerente que actualmente ejerce sus funciones y a la exdirectora del hospital, quien trabaja como médica tratante.

Durante las diligencias, los equipos incautaron cuatro teléfonos celulares y tres computadoras portátiles. También recogieron documentación relacionada con hojas de vida y procesos de selección gestionados por el área de Talento Humano.

Entre los indicios que las autoridades levantaron consta, además, dinero en efectivo. El balance del operativo reportado por el Ministerio del Interior registra la incautación de 4 000 dólares.

OPERACIÓN CÓDIGO BLANCO. HOSPITAL DE AMBATO Y DOS DOMICILIOS ALLANADOS POR CORRUPCIÓN. El operativo fue ejecutado esta madrugada dentro de una investigación por el delito por presunta concusión. La denuncia fue realizada a través del número 1800-DELITO, donde se informó que el gerente en funciones y la exdirectora del Hospital General Docente de Ambato presuntamente habrían solicitado pagos indebidos de entre USD 3.000 y USD 7.000 a cambio de otorgar puestos de trabajo sin cumplir el debido proceso de postulación. Acciones: 02 funcionarios públicos registrados: gerente en funciones y ex directora del hospital, actualmente médico tratante. 03 inmuebles allanados: oficinas de Gerencia General y Talento Humano del hospital, y dos domicilios. 04 teléfonos celulares y 03 computadoras portátiles incautados. Documentación relacionada con hojas de vida y procesos de Talento Humano. USD 4.000 en efectivo incautados. Operación en desarrollo. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 23, 2026

Fiscalía investiga los presuntos cobros por empleos

La Fiscalía informó que lideró el operativo en el Hospital General Docente de Ambato durante la mañana de este viernes. La institución señaló que la intervención responde a una denuncia por supuestos cobros indebidos a cambio de conceder puestos de trabajo sin cumplir el proceso de postulación correspondiente.

La investigación se centra en las presuntas exigencias económicas atribuidas a los dos funcionarios vinculados al caso. De acuerdo con la denuncia, los pagos habrían oscilado entre 3 000 y 7 000 dólares, a cambio de acceder a un empleo en el hospital.

Los allanamientos permitieron reunir documentos, computadoras portátiles, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Estos elementos forman parte de los indicios recabados durante las diligencias para preservar la información relacionada con los funcionarios investigados.

El Ministerio del Interior señaló que la Operación Código Blanco continúa en desarrollo. Por el momento, la información proporcionada por las autoridades se refiere a una investigación por presunta concusión y a los indicios recogidos durante los allanamientos. Los posibles cobros y las responsabilidades de las personas involucradas deberán esclarecerse dentro del proceso correspondiente.

#ATENCIÓN | #Tungurahua: esta mañana, #FiscalíaEc lideró un operativo en el Hospital General Docente de #Ambato por el presunto delito de #Concusión. Se investiga una denuncia por cobros indebidos a cambio de otorgar puestos de trabajo, sin cumplir el proceso de postulación. https://t.co/vXBZMbzLiA — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2026

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