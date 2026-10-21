Cae banda que habría estafado con 30 000 dólares a adultos mayores en Quito y Alausí

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Fiscalía General del Estado informó la mañana de este miércoles 21 de octubre de 2026 sobre la detención de cuatro personas por su presunta participación en una red dedicada a estafar a adultos mayores. Los operativos se ejecutaron en el sur de Quito y en el cantón Alausí, en Chimborazo, mediante seis allanamientos coordinados con la Policía Nacional. Durante las intervenciones, los agentes encontraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, billetes de lotería y joyas, entre otros indicios.

La investigación previa comenzó en junio de 2026 y apunta a una presunta organización que utilizaba distintos engaños para ganarse la confianza de sus víctimas y apropiarse de su dinero y pertenencias. Según la información policial, los sospechosos se hacían pasar por médicos, funcionarios de salud e incluso personas que necesitaban ayuda para cobrar dinero. La Fiscalía prevé formular cargos contra los cuatro detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de estafa.

Los allanamientos se ejecutaron en cinco sectores del sur de Quito y en Alausí

La intervención policial y fiscal incluyó seis allanamientos en Solanda, La Mena, El Calzado, Chillogallo y Santa Anita, al sur de Quito. Los agentes también intervinieron una vivienda en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, donde buscaban indicios relacionados con las actividades ilícitas investigadas.

Durante los procedimientos, las autoridades recogieron teléfonos celulares, dinero en efectivo, billetes de lotería y joyas. Estos elementos forman parte de los indicios recopilados durante la investigación contra la presunta organización delictiva.

La Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra cuatro personas. La diligencia busca avanzar en el proceso judicial contra los sospechosos, mientras las autoridades investigan su presunta participación en los engaños dirigidos a adultos mayores.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, los cuatro detenidos registran antecedentes penales. Además, uno de ellos es de nacionalidad peruana.

La Fiscalía y la Policía investigan una estructura que habría abordado a sus víctimas en los exteriores de hospitales públicos, centros comerciales y otros lugares concurridos. Los sospechosos aprovechaban esos espacios para acercarse a los adultos mayores, ganarse su confianza y ejecutar las estafas.

La presunta banda habría causado una afectación de 30 000 dólares

Un vocero de la Policía Judicial señaló que la organización tenía un modus operandi definido y habría operado en hasta seis provincias del país. Según el agente, los sospechosos habrían provocado una afectación económica de aproximadamente 30 000 dólares en siete ataques. La mayoría de estos hechos habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2026.

La banda planificaba sus ataques en Quito, pero también se desplazaba a Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua para buscar nuevas víctimas. Uno de los casos de mayor cuantía ocurrió el 18 de septiembre en Santo Domingo, donde los sospechosos habrían sustraído alrededor de 10 000 dólares.

Entre las estrategias que utilizaban estaba la modalidad conocida como cambiazo. Este delito consiste en distraer a una persona para sustituir su tarjeta de débito o crédito por otra falsa. Con ese engaño, los implicados buscan acceder al dinero de la víctima.

Los sospechosos también recurrían a otras formas de engaño. Según la información policial, una mujer de la presunta red se hacía pasar por una persona analfabeta que necesitaba cobrar dinero. Para convencer a los adultos mayores, les entregaba un papel en el que indicaba que debía recibir un pago, pero que necesitaba ayuda para realizar el trámite.

En otros casos, los implicados afirmaban tener turnos preferenciales para recibir atención médica o aseguraban contar con boletos de lotería premiados. Estas historias les permitían acercarse a sus víctimas y generar confianza antes de cometer las estafas.

Además de sustraer dinero, los sospechosos se habrían apropiado de joyas y otros objetos de valor. La investigación busca determinar la participación de los cuatro detenidos en los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes.

En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de estafa. La investigación se inició en junio de 2026 y contempla las actividades que la presunta organización habría desarrollado en distintas provincias del país.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 4 personas, en el marco de 6 allanamientos efectuados en #Solanda, #LaMena, #ElCalzado, #Chillogallo y #SantaAnita, al sur de #Quito, y en el cantón #Alausí, en #Chimborazo. https://t.co/u7wey3UGoY — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 21, 2026

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