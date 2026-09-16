Alias ‘Comandante 7’ es recluido en la cárcel del Encuentro

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias ‘Comandante 7’, fue recluido en la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. El ministro del Interior, John Reimberg, publicó este miércoles 16 de septiembre imágenes del hombre que está ligado a Los Tiguerones y llegó a Ecuador, tras la expulsión de Colombia.

La llegada de alias ‘Comandante 7’ a la cárcel del Encuentro

La entrega formal de Colombia a Ecuador de alias ‘Comandante 7’ se concretó el martes 15 de septiembre de 2026, a través de un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países.

Guido Fernando Rodríguez Vargas fue capturado cinco días atrás en el departamento de Cundinamarca por cargos de delincuencia organizada y muertes violentas.

La tarde de este miércoles, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó dos fotografías de alias ‘Comandante 7’ en la cárcel del Encuentro.

En las fotografías, Rodríguez Vargas aparece custodiado por militares, rapado la cabeza y con el traje tomate de los presos.

¿Quién es alias ‘Comandante 7’?

Rodríguez Vargas también utiliza los alias ‘07’, ‘El 7’ y ‘Nébula’. Las autoridades ecuatorianas lo identifican como un presunto cabecilla de Los Tiguerones y lo catalogaron como Objetivo de Alto Valor (OAV).

Su historial, según el ministro del Interior, John Reimberg, supera los 10 años y registra vínculos con estructuras criminales y asesinatos.

La Justicia ecuatoriana lo requiere por homicidio y delincuencia organizada. Además, Rodríguez Vargas registraba una orden de captura vigente y una notificación roja de Interpol.

Los Tiguerones surgieron a finales de la década pasada en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. William Alcívar, alias ‘Negro Willy’, figura como fundador y máximo cabecilla de esta organización.

¿Qué papel cumplía ‘Comandante 7’ en Los Tiguerones?

Los informes de inteligencia ubican a Rodríguez Vargas como supuesto articulador logístico transfronterizo de Los Tiguerones.

Su función, según las autoridades, consistía en coordinar el movimiento de recursos ilícitos entre Esmeraldas, en Ecuador, y Nariño, en Colombia.

El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, lo identificó como uno de los principales enlaces de Los Tiguerones entre los dos países.

Según el mandatario, Rodríguez Vargas supuestamente administraba rentas ilícitas destinadas al soporte logístico y bélico de la organización. También lo vinculó con una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico y la extorsión.

En El Encuentro.



Seguimos trabajando pic.twitter.com/ce0rBeP19W — John Reimberg (@JohnReimberg) September 16, 2026

Los nexos de ‘Comandante 7’ con una disidencia de las FARC

Los reportes oficiales también señalan un supuesto vínculo entre alias ‘Comandante 7’ y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC dirigida por alias ‘Iván Mordisco’.

Según esos informes, Rodríguez Vargas funcionaba como enlace en la zona fronteriza y facilitaba corredores para el traslado de armas y otras actividades ilícitas.

Las autoridades también lo relacionan con la gestión de recursos provenientes de extorsiones y narcotráfico para sostener el componente armado de la estructura criminal.

Así cayó alias ‘Comandante 7’ en Colombia

La Policía colombiana capturó a Rodríguez Vargas en Soacha, Cundinamarca, en el área metropolitana de Bogotá. El operativo contó con la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y la Policía Nacional ecuatoriana.

La operación recibió el nombre de Libertad Binacional I.

Tras la detención, las autoridades colombianas pusieron en marcha el proceso para entregarlo a Ecuador. Colombia expulsó al sospechoso y Rodríguez Vargas arribó a Guayaquil bajo custodia policial el 16 de septiembre de 2026.

Colombia anuló la identidad que utilizaba ‘Comandante 7’

El procedimiento también reveló que Rodríguez Vargas portaba una cédula de ciudadanía colombiana con una identidad falsa.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió la Resolución 10481 el 15 de septiembre de 2026 y canceló ese documento.

La entidad también anuló el registro civil de nacimiento que sirvió como antecedente para obtener la cédula. La decisión surgió tras detectar inconsistencias junto con la Dijín y la Fiscalía colombiana.

Alias ‘Comandante 7’ ingresó a la Cárcel del Encuentro

Tras su expulsión de Colombia, Rodríguez Vargas llegó a Guayaquil y quedó bajo custodia de las autoridades ecuatorianas.

Reimberg confirmó su traslado a la Cárcel del Encuentro, centro de máxima seguridad ubicado en Santa Elena. Allí permanecerá mientras enfrenta los procesos que mantiene pendientes ante la Justicia ecuatoriana.

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