Alias ‘Comandante 7’ llegó a Ecuador tras ser expulsado de Colombia y va a El Encuentro

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la llegada de Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias ‘Comandante 7’, a Ecuador luego de que Colombia lo expulsara y entregara a las autoridades ecuatorianas la noche del martes 15 de septiembre de 2026. El también conocido como alias ‘Nébula’ o ‘El 7’ es requerido por los tribunales ecuatorianos.

Horas antes, Reimberg publicó una imagen en la que aparece el detenido dentro de una aeronave. La acompañó con la frase “El Encuentro te espera”, en referencia a la cárcel de máxima seguridad. Con ese traslado terminó la permanencia de Rodríguez Vargas en Colombia, donde las autoridades lo capturaron cinco días antes.

Colombia capturó a ‘Comandante 7’ en un operativo binacional

Rodríguez Vargas, conocido también como ‘Nébula’ o ‘El 7’, cayó el jueves 10 de septiembre de 2026 en el municipio de Soacha, en el área metropolitana de Bogotá. La captura ocurrió durante la operación Libertad Binacional I, un procedimiento coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador, como te contamos en otra publicación de este medio.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional del Ecuador. Las autoridades buscaban a Rodríguez Vargas por cargos relacionados con delincuencia organizada y muertes violentas.

El detenido figuraba como Objetivo de Alto Valor (OAV) para las autoridades ecuatorianas. Además, mantenía una orden de detención nacional vigente y una Notificación Roja de Interpol. Los registros lo vinculaban durante más de una década con asesinatos y redes criminales.

Tras la captura, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, señaló que Colombia no funcionará como escondite para criminales extranjeros y ratificó el compromiso de entregar a los requeridos por la justicia.

¡Cayó alias “Comandante 7”, objetivo de alto valor de Ecuador!



En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición al ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Comandante… pic.twitter.com/WPSfRe6xuA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026

‘Comandante 7’ y su papel en las redes criminales

Los informes de inteligencia identificaban a Rodríguez Vargas como articulador logístico transfronterizo de Los Tiguerones. Según esos reportes, se encargaba del movimiento de recursos ilícitos entre Esmeraldas y Nariño.

Las autoridades también lo señalaban como enlace con el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC dirigida por alias ‘Iván Mordisco’. Ese vínculo, según los informes oficiales, buscaba facilitar corredores para el traslado de armas y administrar recursos provenientes de extorsiones y narcotráfico destinados al componente armado de la organización.

El procedimiento en Colombia también incluyó acciones sobre la identidad que utilizaba Rodríguez Vargas. Este 15 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió la Resolución 10481 y canceló por falsa identidad la cédula colombiana que portaba el detenido.

El organismo anuló además su registro civil de nacimiento original. La decisión respondió a inconsistencias detectadas junto con la Dijín y la Fiscalía colombiana.

El registrador Hernán Penagos advirtió que quienes proporcionan o declaran información falsa para estos registros cometen un delito que puede recibir penas privativas de libertad.

Con la entrega formal y el traslado aéreo de este martes Ecuador recibió nuevamente a Rodríguez Vargas. El operativo puso fin a su permanencia en Colombia, seis días después de su captura en Soacha y tras la coordinación entre las autoridades de los dos países.

ALIAS 07 YA SE ENCUENTRA EN ECUADOR Y RESPONDERÁ ANTE EL ESTADO ECUATORIANO POR SUS CRÍMENES.



Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “07”, señalado como cabecilla principal del Los Tiguerones, quien registra boleta de Difusión Roja de Interpol y es requerido por Ecuador por… pic.twitter.com/07seinTSmH — John Reimberg (@JohnReimberg) September 16, 2026

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