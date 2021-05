César Rohón amenaza con abandonar el bloque del PSC y rechaza posible acuerdo con UNES

Roger Vélez

“Yo me reservo el derecho a dejar el Partido Social Cristiano. Podría ser mañana”. Así lo advirtió el asambleísta César Rohón, tras retirarse de una sesión del bloque en la que se analizaba un posible acuerdo con el correísmo.

Su pronunciamiento se dio este jueves 13 de mayo del 2021 en una rueda de prensa, en el Palacio Legislativo, en la víspera de que esta Función del Estado para elegir a sus autoridades.

Rohón, quien ha comulgado con el PSC desde hace 25 años, aunque sin afiliarse, aseguró que en la bancada existen “problemas democráticos” y exigió que no haya “acuerdos bajo la mesa”.

El legislador expresó que un acuerdo con UNES no puede incluir la creación de una Comisión de la Verdad para sentenciados por actos de corrupción en el Gobierno de Correa, y recordó que la Constitución y la ley prohíben indultos y amnistías para delitos contra la administración pública.

“No estoy de acuerdo (en un pacto con UNES). No se puede revisar ningún fallo judicial, ninguno, porque los poderes del Estado son independientes (..). No estoy de acuerdo con los términos; comisiones se pueden crear muchas, pero no puede haber una comisión de la verdad de revisión de ningún fallo judicial”, sostuvo.

A la rueda de prensa Rohón llegó solo. La carta del PSC para la Presidencia de la Asamblea es Henry Kronfle. Rohón dijo que su decisión no tiene nada que ver con la postulación de Kronfle para dirigir a la Legislatura. La elección depende de 70 votos.

Mañana se posesionan los 137 nuevos asambleístas y ellos elegirán al presidente y dos vicepresidentes del Parlamento, así como cuatro vocales del Consejo de la Administración de la Legislatura (CAL).