La violencia sexual está presente en el transporte metropolitano de Quito y Corredor Central Norte. Pero, en este 2024 hay novedades respecto de 2023.

Los protocolos son parte del panorama que incluye al sistema Metro y tiene en el radar el acoso. Se realizó un estudio que dejó algunas cifras.

Más noticias

Violencia sexual en el transporte y los protocolos

El Estudio de Violencia Sexual en el Sistema de Transporte Metropolitano y Corredor Central Norte 2024 en Quito dio cuenta de que cinco de cada 10 mujeres mencionaron sentirse inseguras en el sistema.

De acuerdo con el Municipio, el dato representa una reducción frente a las siete de cada 10 de 2023.

El último reporte, además, mostró que cuatro de cada 10 mujeres fueron víctimas de acoso y abuso sexual. En 2023, fueron seis.

La estrategia Cero Acoso está vigente y va por una segunda fase, incorporando a los subsistemas: corredor central norte y sur occidental. 43 talleres de sensibilización han sido parte del proceso.

Se incluyeron 300 becas para conductores, con un monto de alrededor de 307 mil dólares para la obtención de la licencia tipo D a mujeres de los servicios de la Unidad Patronato Municipal San José, en

situación de vulnerabilidad y azafatas del sistema de transporte.

La meta es que más mujeres operen las unidades del transporte público.

¿Qué pasa en el Metro?

De acuerdo con el análisis, a partir de 595 encuestas a usuarias del Metro, se evidenció que el 94,3% de mujeres se sienten seguras y muy seguras al usar este subsistema de transporte subterráneo.

No obstante, los indicadores también detallan que el 98,51% de las víctimas deciden no denunciar actos de acoso o violencia pensando que no es tan grave, no tienen tiempo o desconocen a la persona que las agredió.

El 73,97% de las encuestadas afirman conocer cómo activar el protocolo Cero Acoso en las estaciones y trenes del Metro de Quito.

¿Cuáles son los protocolos?

Trolebús y Ecovía: la víctima o testigo de un caso de acoso sexual, mensajea al 6367 con la palabra ACOSO y el número de la unidad.

También se puede escanear el código QR. Una brigada con personas especializadas brinda la protección y primeros auxilios psicológicos.

El presunto agresor es detenido. Si la víctima decide realizar la denuncia ante la Fiscalía, tiene el acompañamiento de personal en el sistema.

En Metro de Quito

En el Metro de Quito, la persona víctima o testigo de acoso debe activar el interfono y decir la palabra CERO.

Los interfonos están en todos los vagones del tren y las estaciones del Metro.

El operador del tren responde y comunica al Puesto Central Control con la Clave G, para activar la alerta y realizar la intervención de 911 y Policía Nacional.

Personas especializadas brindan la protección y primeros auxilios psicológicos. El presunto agresor es detenido.

Si la víctima decide realizar la denuncia ante la Fiscalía, con acompañamiento de personal del sistema.