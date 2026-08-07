Sanciones en Quito por quemas a cielo abierto alcanzan 100 casos

El Municipio capitalino puso en marcha un total de 100 expedientes administrativos de sanciones contra ciudadanos que incurrieron en la práctica prohibida de quemas a cielo abierto en Quito, registrada durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 2 de agosto de 2026.

Esta medida busca frenar una actividad prohibida dentro del Distrito Metropolitano debido al elevado nivel de peligro que acarrea para la seguridad de la población, los ecosistemas locales y la calidad del aire de la urbe.

Zonas con mayor número de quemas a cielo abierto que acarrean sanciones

Los registros de las autoridades evidencian que la mayor concentración de los procedimientos de sanciones por quemas a cielo abierto en Quito recae en tres sectores específicos. La Administración Zonal Tumbaco encabeza la lista con 24 expedientes iniciados, seguida de La Delicia con 22 y Los Chillos con 21 casos.

En conjunto, estas tres demarcaciones territoriales abarcan el 67 % del total de las acciones punitivas emprendidas por la municipalidad capitalina.

Desglose completo de expedientes por administración zonal

El balance detallado de los procesos abiertos por el cabildo dentro del Distrito Metropolitano de Quito distribuye las cifras de la siguiente manera:

Tumbaco: 24 procesos

La Delicia: 22 procesos

Los Chillos: 21 procesos

Eloy Alfaro: 12 procesos

Eugenio Espejo: 11 procesos

Calderón: seis procesos

Manuela Sáenz: 2 procesos

Chocó Andino: 2 procesos

Amenazas para la biodiversidad y el entorno urbano

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que la ejecución de quemas a cielo abierto en Quito eleva de forma considerable el riesgo de que se desaten incendios forestales.

Esta amenaza se intensifica durante la época seca, momento en el que las variables climáticas facilitan la expansión acelerada de las llamas. Asimismo, este tipo de actos contamina el medioambiente y expone a situaciones de peligro a la biodiversidad, la infraestructura urbana y las viviendas de la ciudad.

Escala de multas y sanciones económicas aplicables

La normativa del Distrito Metropolitano establece diversos castigos monetarios para quienes efectúen quemas a cielo abierto en Quito. Al tratarse de una contravención de segunda clase, la sanción fija es equivalente al 50 % de un salario básico unificado, correspondiente a 241 dólares.

Adicionalmente, la Ordenanza Metropolitana sobre el Uso del Fuego contempla montos administrativos adicionales según el nivel de gravedad:

Infracciones leves : de 1 a 2,5 salarios básicos (482 a 1 205 dólares).

: de 1 a 2,5 salarios básicos (482 a 1 205 dólares). Infracciones graves : de 3 a 4,5 salarios básicos (1 446 a 2 169 dólares).

: de 3 a 4,5 salarios básicos (1 446 a 2 169 dólares). Infracciones muy graves: de 5 a 75 salarios básicos (2 410 a 36 150 dólares).

Ante este panorama, el Municipio solicitó a la comunidad abstenerse de incinerar vegetación, basura o desechos, e instó a alertar oportunamente sobre cualquier conato de fuego para resguardar a las personas, los animales, la vegetación y las zonas protegidas de la capital.

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