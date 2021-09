Raúl García: ‘Se requiere más promoción para lograr reactivar al turismo’

Redacción Quito (I)

¿Ha incidido la crisis política por la que atraviesa e Municipio en el turismo de la capital?

Por supuesto que sí. En un Municipio paralizado no hay acciones correspondientes en cuanto a ciudad. Por ejemplo, el Centro Histórico está lleno de basura, tiene muchos problemas sociales y para combatir eso la gente paga los impuestos.

Con la organización de la boda del hijo del vicepresidente finalmente se limpió un poco el sector y se puso a Quito en el mundo, pero se siguen discutiendo temas domésticos y no hay nada en favor de la ciudadanía.

Está parada la promoción que hacía Quito Turismo. Entendemos que ya hay una gerente y que se empiezan a generar las Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (Luae) que estaban paradas.

La vacunación ha avanzado en el país y en el mundo ¿Ya se puede hablar de una recuperación de la actividad turística?

Muy lentamente. Lo que se ha recuperado es el turismo rural, en los alrededores de Quito, en parroquias rurales. Gracias a la temporada de vacaciones se activó un poco más. Ahora que se acabó la temporada la ciudad debe encontrar formas de atraer visitantes del turismo interno y de otros países.

Y esas estrategias no las estamos viendo. Hay que activar la industria de convenciones, de eventos, de matrimonios. Hay que quitar restricciones y ampliar aforos.

¿Qué requiere el sector desde la municipalidad?

Hemos pedido varias veces, que como no tenemos ingresos es imposible pagar la patente de operación, el impuesto predial, el 1,5 X 1000, las tasas, la Luae.

No es que no queremos pagar, pero queremos poder pagar cuando tengamos la capacidad de hacerlo, y eso será en un par de años. Eso sí está en manos del Concejo el poder buscar alternativas para que el sector turístico sea eximido o que podamos hacer pagos diferidos. Hemos pedido también que las medidas no sean tan restrictivas.

¿Qué se ha hecho a favor del turismo?

Cobrarnos y cerrarnos los emprendimientos, por ejemplo, que estaban en el Centro Histórico. Como la Ley dice que hay que cobrar los arriendos, la gente no tuvo para pagarlos y tuvieron que irse, y el sector quedó abandonado.

¿Las restricciones aún limitan el despunte del turismo?

Así es. Hay dos días a la semana que no se puede usar el auto y nadie sale a tomar un café. De alguna manera se coarta la libertad de ir a un restaurante, una cafetería, farmacia. Esas limitaciones también afectan.

¿Si Quito tiene el sello Safe Travel (urbe segura de contagios), por qué no regresan los turistas?

No vuelven porque hemos sido muy ambiguos y malos en promocionar las buenas cosas que tenemos como país. Ecuador está abierto desde el 1 de julio el 2020, ha superado todas las cuarentenas y más del 70% de su población está vacunada.

Además, se hacen eventos con un sector privado que tiene sus protocolos de seguridad. No se trata solo de tener un Safe Travel. El servicio turístico sigue los protocolos, pero eso hay que contárselo al mundo, hay que hacer la promoción adecuada.

¿Las visitas desde otras ciudades han despuntado?

La hotelería no supera el 20% de ocupación y es la que requiere la mayor cantidad de inversión. Cada hotel es un polo de desarrollo y un productor de empleo importantísimo. Eso no ha podido ocurrir todavía porque no estamos en los niveles que se requiere. Aspiramos llegar al menos al 50% de ocupación hasta finalizar el año.

Pero, insisto, para eso falta la promoción. Con la pandemia también creció la informalidad y eso está terminando con quienes si pagamos impuestos, y tienen coactivas o les cobran intereses.

¿Ya tenemos visitas o reserva de extranjeros?

Algo hay de movimiento, pero el mercado ha cambiado mucho y todo es de última hora. También en el mundo aún hay restricciones y cuarentenas. Inglaterra, Australia siguen cerrados. Estados Unidos tiene una gran parte de la población aún si vacunarse, se están contagiando los niños. Eso impide que la actividad retome su normalidad. Pero sí hay pequeños grupos que son aventureros y se lanzan a viajar. A esos mercados hay que captar con una estrategia de promoción.

Tenemos la esperanza de que en el 2022 podamos volver de a poco la normalidad.

¿La pandemia ayudó a despuntar otros destinos?

Quito siempre ha sido un emisor de turistas nacionales, principalmente en los feriados, hacia otros destinos del país. Hemos aprendido que debemos conquistar ese turismo interno.

Si los quiteños nos vamos a todo el Ecuador, se requieren estrategias para atraer ciudadanos de otras ciudades a cubrir sus necesidades. A lo mejor vengan a Quito a buscar servicio médico, o pueden venir a comprar ropa o a hacer trámites. Y se debe reactivar esa demanda.

Su trayectoria

Es empresario y miembro de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo. Es presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha.