Quito tendrá una nueva conexión vial de 5,6 kilómetros en el sur

Una nueva ruta de 5,6 kilómetros cambiará las conexiones entre el oriente y occidente del sur de Quito. Desde este sábado 29 de agosto de 2026 empezarán los trabajos de la Av. Escalón 1, una vía que enlazará las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre y atravesará sectores de Quitumbe, Turubamba, Guamaní y La Ecuatoriana.

Avenida Escalón 1 tendrá cuatro carriles en el sur de Quito

Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la vía tendrá cuatro carriles y, en varios tramos, aceras de entre dos y tres metros a cada lado. Un parterre central separará los flujos vehiculares.

El proyecto apunta a una zona donde viven más de 85 000 potenciales beneficiarios. Entre los sectores vinculados con el trazado constan San Blas II, Ciudad Futura, Tréboles del Sur, Valles del Sur, Salvador Allende, Pueblo Solo Pueblo, La Concordia, Edén del Sur y La Cocha.

La lista también incluye Venceremos de Quitumbe, Venceremos de Turubamba, Carlos Franco, Urbanización Ejército 2da Etapa, Nuevos Horizontes del Sur y Ninallacta.

Uno de los puntos clave estará en la avenida Simón Bolívar. Allí se construirá un intercambiador con nuevas rampas de ingreso y salida en ambos sentidos.

Las obras de Escalón 1 empezarán por cinco frentes

La construcción no arrancará en todo el trazado al mismo tiempo. Los trabajos se dividirán en cinco frentes que avanzarán de manera progresiva.

El primero empezará el 29 de agosto en San Blas II. Las intervenciones cubrirán las calles S39D, E10M y S41C, desde el acceso oriente-occidente de la avenida Simón Bolívar hasta la calle Carlos Villacís.

Un segundo frente llegará a Ciudad Futura y Valles del Sur, donde las obras se concentrarán en la calle Carlos Villacís.

En Pueblo Solo Pueblo y Ejército Nacional, los trabajos incluirán redes de alcantarillado y sistemas de drenaje.

La Cocha tendrá otro tipo de intervención. En ese sector se ejecutarán obras de protección de los poliductos de Petroecuador y después se construirá un puente vehicular.

El quinto frente estará en la ruta de Caminos del Inca, con trabajos para mejorar la vía.

Nueve soluciones viales acompañarán a la nueva conexión

El trazado no se limitará a los cuatro carriles. El proyecto incluye nueve soluciones adicionales para intervenir distintos puntos del recorrido.

Entre las obras previstas constan soluciones semaforizadas, ampliación de carriles, reformas geométricas y pasos peatonales.

Parte de esos cambios se concentrará en las intersecciones con avenidas como Padre Carollo, Pedro Vicente Maldonado y Quitumbe Ñan.

El plan vial del sur de Quito llegará a cerca de 40 kilómetros

Escalón 1 representa una parte de un proyecto más amplio para conectar el sur de Quito en sentido este-oeste y norte-sur.

El esquema incluye la Quitumbe Ñan, que se encuentra en ejecución. A ella se suman Escalón 2, Escalón 3, la avenida Padre Carolo y la prolongación de la avenida Mariscal Sucre, todavía en fase de estudios técnicos.

Todos estos proyectos suman cerca de 40 kilómetros de intervención. La inversión prevista ronda los 121 millones de dólares.

La futura red vial cubrirá sectores de Turubamba, Quitumbe, Guamaní y La Ecuatoriana, con conexiones hacia servicios, comercio y transporte público.

Construcción de la conexión vial en el sur de Quito; preguntas frecuentes