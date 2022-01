Libadores, gallera en operación y mal uso de la LUAE durante el fin de semana

Redacción Quito (I)

Operativos de control se desarrollaron durante el fin de semana, en Quito. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) dio cuenta de que las labores se desarrollaron en las nueve administraciones zonales.



Entre las novedades reportadas está la operación de una gallera, en la Administración Zonal Calderón, en el norte de la capital. Las autoridades identificaron el funcionamiento, la madrugada de este domingo, 30 de enero del 2022.



En los operativos se controló que los establecimientos cuenten con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) y que hagan buen uso de esta. Sin embargo, indicaron desde la AMC, no faltan aquellas personas que obtienen el permiso para restaurante y desarrollan actividades de bar. También están los establecimientos que no cuentan con el documento.



La madrugada de este domingo, por ejemplo, identificaron un local que no contaba con los permisos y realizaba la actividad económica de recepciones y eventos. Está novedad fue en la Administración La Delicia. El personal de la AMC clausuró el sitio, en donde se encontraban familias con menores de edad.



La sanción por no contar con la LUAE o hacer mal uso de esta depende de la categoría del establecimiento. En el caso de la gallera, aclararon desde la AMC, no se contempla una licencia, pues, la actividad está prohibida.



Para los sitios que se encuentran en la categoría 1, la sanción va de 1 a 4 remuneraciones básicas unificadas; en la 2, de 5 a 8 y en la 3, de 9 a 15. En está última, por ejemplo, están bares, discotecas, entre otros.



En las nueve administraciones zonales, además, no faltaron los libadores que se encontraban en espacios públicos. La sanción es del 50% del salario básico unificado.