Restricciones del COE Nacional se ajustan por contagios de covid-19

Ivonne Mantilla (I)

En el Ecuador rigen disposiciones que fueron emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para contener el avance de la pandemia del covid-19, que deben aplicarse durante el primer mes del 2022.

Las medidas estarán vigentes hasta el próximo domingo 23 de enero y fueron adoptadas, luego de que se confirmara que la nueva variante del coronavirus Ómicron era de contagio comunitario en el país.

Estas son las prohibiciones que la ciudadanía debe tener en cuenta:

Aforo reducido

En mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, museos, entidades financieras y entidades gubernamentales con atención al público, el aforo permitido será del 75% y a los supermercados podrán ingresar una persona por familia.

Eventos públicos

Entre las resoluciones del COE nacional se encuentra la prohibición de eventos públicos y privados, en los siguientes espacios: bares, discotecas, centros de tolerancia; festejos en centros de convenciones, salas de recepciones, conciertos, fiestas populares, eventos barriales.

Carné de vacunación obligatorio

Se exigirá de forma obligatoria la presentación del certificado o carné de vacunación con esquema completo (dos dosis o una dosis según corresponda), para el ingreso a lugares de atención al público a toda persona.

Mitad de aforo en lugares religiosos y de entretenimiento

En restaurantes, patios de comida, templos religiosos, ferias de emprendimiento, gimnasios, balnearios, solo podrán ofrecer su servicio al público con la mitad del aforo, es decir con el 50% de su capacidad.

En cines y teatros está prohibida la venta y consumo de alimentos y bebidas. Mientras que, en los balnearios y piscinas no podrán usar el spa, baños turcos, saunas.

Educación

Se suspenderán las actividades escolares durante la semana del 10 al 16 de enero de 2022 en los planteles fiscales. Este lapso establecido es para promover la vacunación de estudiantes a partir de los cinco años y la tercera dosis para docentes.

A partir del próximo 17 de enero de 2022 el retorno de los estudiantes a la presencialidad en instituciones educativas que cuenten con el Plan de Continuidad Educativo (PICE) aprobado. Entre las medidas planteadas dentro de los planteles son:

Las instituciones con 85% o más estudiantes vacunados con dos dosis deben mantener los 2,25m2 de área por persona para calcular el aforo máximo permitido. La asistencia presencial es voluntaria.

Las instituciones con menos del 85% de estudiantes vacunados con dos dosis deben aplicar el aforo máximo del 50% del número de estudiantes matriculados para que asistan de manera simultánea.

Pueden organizar horarios alternados para que todos los estudiantes puedan asistir de manera presencial con medidas de bioseguridad.

Restricción vehicular

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la semana desde este lunes 10 de enero del 2022 está vigente en Quito la resolución del Pico y placa, que restringe la movilización de vehículos particulares en la capital.

La medida, dispuesta por el Municipio, prohíbe la circulación de los automotores según el último dígito de la placa, bajo el siguiente esquema:

Lunes 10 de enero: No circulan las placas terminadas en 1 y 2.

Martes 11 de enero: No deben salir las placas que finalizan en 3 y 4.

Miércoles 12 de enero: Prohibidas de circular las placas 5 y 6.

Jueves 13 de enero: No circulan las placas finalizadas en 7 y 8.

Viernes 14 de enero: No deben transitar las placas que acaban en 9 y 0.

Sábado 15 de enero: Se libera el tránsito.

Domingo 16 de enero: No hay restricción.

La AMT recordó a los usuarios que el Pico y placa se aplica en dos horarios, desde las 06:00 hasta las 09:30 y desde las 16:00 hasta las 21:00. Después de esos horarios, todos los automotores pueden circular.

Transporte interprovincial

El director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció el 10 de enero del 2022 que los operadores de las boleterías del transporte intra e interprovincial deberán solicitar el certificado de vacunación del covid-19 a los pasajeros, antes de comprar los tickets de viaje en las unidades de transporte terrestre.

Después del 23 de enero, el COE Nacional realizará una evaluación de las medidas y definirá si mantener o modificar las directrices que se apliquen en todo el país para contener la pandemia.