Jóvenes acuden a edificio de Senescyt en Quito por prueba Transformar

Pasadas las 12:00 de este lunes 29 de agosto de 2022, se formaron filas de personas que esperaba su turno para solucionar los problemas que registraron para acceder a la plataforma de simulación del test Transformar. La aglomeración se registró en las afueras del edificio de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en Quito.

Algunos usuarios de las redes sociales manifestaron que acudieron al lugar, ante la falta de atención por el teléfono y redes sociales.

@teleamazonasec en este momento hay varias personas haciendo cola en la senescyt para solucionar problemas con la plataforma para poder dar la prueba transformar, xq nadie atiende ni x teléfono ni en sus redes pic.twitter.com/wxSw8FZkih — Paola (@pao8213) August 29, 2022

Los jóvenes tenían previsto acceder a la plataforma en donde realizarían el repaso del test Transformar, que deberán rendir el próximo 2 de septiembre de 2022.

Senescyt dice que jóvenes incumplieron pasos

A las 14:00 de este 29 de agosto, la Senescyt dijo a EL COMERCIO que no existe ninguna falla en la plataforma y que los jóvenes no pueden acceder porque no han realizado adecuadamente el proceso de inscripción. La entidad asegura que se encuentran revisando caso por caso en el punto de atención de Quito.

De esa revisión, la Senescyt dice que se corroboró que hay casos en los que los chicos no finalizaron la inscripción y no se dieron cuenta. También asegura que en la atención evidenciaron que algunos padres de familia desconocían que sus hijos no culminaron dicho proceso.

En ese caso, la Senescyt señaló que los jóvenes no podrán rendir el test Transformar para participar del proceso de admisión correspondiente al segundo semestre del 2022. Los aspirantes a la educación superior deberán esperar al próximo proceso de admisión.

El repaso general se realiza en la página plantransformar.ec. En el test, los aspirantes a la educación superior tendrán una hora para rendir el examen. Y los que tengan algún tipo de discapacidad tendrán dos horas. La evaluación representa el 50% del puntaje para postular por un cupo en universidades, escuelas politécnicas e institutos del país.

Último test Transformar

Uno de los requisitos para este test es contar con el título de bachiller debidamente registrado en el Ministerio de Educación.

Además, este test permite a los postulantes obtener el 50% de los requisitos para acceder a la educación superior; el otro porcentaje equivale a los antecedentes académicos. La Senescyt indicó que serán evaluadas cuatro aptitudes: verbal, numérica, lógica, atención y concentración.

En los exteriores del Senescyt (Alpallana)muchos jóvenes esperan solventar los inconvenientes de acceso a la plataforma. La respuesta en Senescyt fue que es una pena si no alcanzar a dar el examen este semestre.

Autoridades ya es hora que se cumpla con un proceso ágil y eficiente pic.twitter.com/Kjl0t637ls — Edison Salguero (@EdisonSalguero1) August 29, 2022

Este será el último test de ingreso que tomará la Senescyt, pues en julio pasado se emitió el nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que establece que el proceso de admisión pase a las universidades.