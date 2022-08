Senescyt: Errores en inscripciones motivaron filas de jóvenes en Quito

La Senescyt asegura que no hay fallas en su plataforma y que los jóvenes no se inscribieron adecuadamente. Foto: Twitter @EduSuperiorEc.

Yadira Trujillo (I)

Este lunes 29 de agosto del 2022 se realiza el repaso general para el test Transformar, que se aplicará el viernes 2 de septiembre. Jóvenes que aseguran que no pueden ingresar a la plataforma acudieron con sus padres a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). Ahí pidieron una solución a los inconvenientes.

En redes sociales hay reportes de usuarios que aseguran que los chicos no pudieron realizar el repaso por fallas en la plataforma. Una usuaria, además, aseguró que tuvo menos tiempo del establecido (una hora) para resolver el examen en el repaso.

Una usuaria señaló que decenas de personas se concentraron en la sede de la Senescyt de Quito, ya que tuvieron problemas con las cuentas que no están habilitadas. La internauta aseguró que no han recibido atención por teléfono ni a través de las redes sociales.

Además dijo que en la entidad no los quisieron ayudar. "Dicen que ellos no pueden hacer nada". La misma usuaria compartió un video en el que se observa a varias personas en los exteriores del edificio de la Senescyt.

@teleamazonasec en este momento hay varias personas haciendo cola en la senescyt para solucionar problemas con la plataforma para poder dar la prueba transformar, xq nadie atiende ni x teléfono ni en sus redes pic.twitter.com/wxSw8FZkih — Paola (@pao8213) August 29, 2022

Senescyt dice que plataforma no falla

La Senescyt dijo este 29 de agosto a EL COMERCIO que no existe ninguna falla en la plataforma y que los jóvenes no pueden acceder porque no han realizado adecuadamente el proceso de inscripción. La entidad asegura que se encuentran revisando caso por caso en el punto de atención de Quito.

De esa revisión, la Senescyt dice que se corroboró que hay casos en los que los chicos no finalizaron la inscripción y no se dieron cuenta. También asegura que en la atención evidenciaron que algunos padres de familia desconocían que sus hijos no realizaron dicho proceso.

En ese caso, la Senescyt señaló que los jóvenes no podrán rendir el test Transformar para participar del proceso de admisión correspondiente al segundo semestre del 2022. Los aspirantes a la educación superior deberán esperar al próximo proceso de admisión.

El repaso general se realiza en la página plantransformar.ec. En el test, los aspirantes a la educación superior tendrán una hora para rendir el examen. Y los que tengan algún tipo de discapacidad tendrán dos horas. La evaluación representa el 50% del puntaje para postular por un cupo en universidades, escuelas politécnicas e institutos del país.