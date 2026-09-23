Incendio del Casitagua deja al descubierto evidencia arqueológica en Quito

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El incendio forestal que afectó al cerro Casitagua entre el 17 y el 20 de septiembre de 2026 consumió vegetación y dejó expuestos sectores del terreno. Una inspección posterior permitió identificar una nueva evidencia arqueológica cerca de un sendero ancestral en Radioloma, en el valle de Lulumbamba, en Quito.

¿Qué evidencia arqueológica apareció tras el incendio del Casitagua?

Técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) identificaron un tramo de graderío tallado directamente en la roca cerca del culunco de Radioloma.

La evidencia permanecía oculta entre la vegetación antes del incendio. Según la información del IMP, el graderío posiblemente corresponde al período Inca.

Los técnicos deberán realizar nuevas acciones para determinar sus características, importancia y relación con el sitio arqueológico. Por ahora, su posible filiación Inca todavía requiere análisis.

Técnicos inspeccionaron cuatro sitios arqueológicos en el Casitagua

Después del incendio, especialistas recorrieron Tagshima, Barrio Cuba Alto, Radioloma y Huiyachul, actualmente conocido como Uyachul. El objetivo fue revisar posibles afectaciones causadas por el fuego.

La inspección no encontró daños visibles en superficie en Tagshima y Huiyachul.

En Barrio Cuba Alto, las llamas alcanzaron la vegetación, aunque los técnicos no observaron material arqueológico incinerado.

Radioloma también registró vegetación quemada. Sin embargo, el culunco del sector permanece sin daños visibles. Cerca de este antiguo sendero prehispánico apareció el graderío tallado en roca.

Radioloma forma parte de la historia arqueológica del valle de Lulumbamba

El hallazgo se incorpora a otras evidencias registradas en el valle de Lulumbamba, particularmente en las parroquias rurales de Pomasqui y San Antonio de Pichincha.

En esta zona existen registros de pucarás, culuncos, caminos y espacios habitacionales relacionados con diferentes ocupaciones humanas.

Las evidencias abarcan una temporalidad aproximada desde 11 000 a. C. hasta 1822, desde el período Precerámico hasta la época Colonial.

El cerro Casitagua también forma parte de este territorio. Corresponde a una antigua caldera de aproximadamente cinco kilómetros, cubierta por bancos de piedra pómez provenientes de los volcanes Rucu Pichincha y Pululahua. En sus alrededores y flancos orientales existen varios sitios arqueológicos registrados.

La nueva evidencia arqueológica de Radioloma entrará en nuevos análisis

El IMP actualizará la ficha del sitio arqueológico de Radioloma en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador a partir de la evidencia identificada después del incendio.

También ampliará el polígono destinado a la protección del sitio.

Los propietarios o custodios de estos espacios deberán realizar investigaciones arqueológicas antes de cualquier remoción de suelo en las zonas afectadas, de acuerdo con la normativa vigente.

Los siguientes análisis permitirán establecer qué características tiene el graderío descubierto y su relación con las demás evidencias arqueológicas de Radioloma. También permitirán precisar si la estructura tallada en roca corresponde al período Inca.

Evidencia arqueológica en el Casitagua, preguntas frecuentes