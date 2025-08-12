Manifestantes se congregan en la av. Patria, en el centro norte de Quito, para marchar hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión de artículos de tres leyes urgentes enviadas por el Legislativo. La marcha fue convocada por el presidente Daniel Noboa.

Autoridades llegaron a la av. Patria

La primera autoridad en llegar al lugar de concentración fue el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffrefo, quien se pronunció en contra de la decisión de la Corte de suspender los artículos de las leyes de Noboa.

Loffredo dijo que marcha con el pueblo “en contra de una Corte, porque no puede ser que unos jueces sentados atrás de un escritorio, le quiten a las Fuerzas Armadas y a la Policía las herramientas”.

Enfatizó que las leyes son claves para la lucha contra el crimen organizado y que “esta Corte no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el Bloque de Seguridad”.

En cuanto a las lonas con las caras de los jueces de la Corte, señaló que está de acuerdo y que tienen que dar la cara al pueblo y las razones de por qué están en contra de lo que el pueblo pide.

También llegaron hasta la concentración el asambleísta Andrés Guschmer y el ministro del Interior, John Reimberg.

Reimberg dijo que va a marchar en paz para decirle a la Corte que están en contra de las decisiones que están tomando. “No están favoreciendo a los 18 millones de ecuatorianos, están favoreciendo a los grupos delincuenciales”, dijo el Ministro del Interior.

Camisetas de la selección de fútbol y banderas de Ecuador marcan el color del ambiente de la concentración.

El presidente Daniel Noboa saldrá desde Carondelet hasta la av. Patria para unirse a los marchantes.

Noboa llegó a la marcha y avanza en el auto de la Presidencia

La marcha se inició alrededor de las 11:40 con la presencia del Presidente de la República, Daniel Noboa.

Daniel Noboa se unió a los marchantes en el vehículo de la Presidencia, con un fuerte dispositivo de seguridad.

Posteriormente, se unió a sus ministros e inició la marcha por la av. Patria con dirección hacia la Corte Constitucional.

Una camioneta de la custodia presidencial encabeza la marcha.

Daniel Noboa llegó hasta la Corte Constitucional y se subió en la camioneta de la custodia presidencial para dirigir unas palabras a las personas que acudieron a su convocatoria.

Noboa vistió un chaleco antibalas y fue escoltado por su seguridad militar hasta un vehículo que lo sacó del lugar.

Noboa habló en los exteriores de la Corte y dijo que la gente quiere paz. “Nosotros estamos aquí para buscar justicia y buscar paz. No estamos para atropellar a nadie”, dijo.

“No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”, agregó Noboa.

El presidente Daniel Noboa caminó junto a los ministros del Bloque de Seguridad, la vicepresidenta María José Pinto y demás miembros del gabinete en la marcha pacífica hacia la Corte Constitucional.

