Este martes 12 de agosto, existe aglomeración de personas en el puente del Guambra, en la av. Patria y 10 de Agosto, debido a la convocatoria a la marcha contra la Corte Constitucional impulsada por el presidente Daniel Noboa. En medio de la congregación, una valla cayó sobre las personas.

Más noticias

Valla publicitaria golpea a manifestantes en la congregación de la marcha

En medio de la congregación de los manifestantes que asistirán a la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional, una valla se cayó y golpeó a quienes estaban en el lugar.

La valla estaba instalada junto al puente del Guambra y convocaba a la marcha del Gobierno en contra de los jueces que suspendieron los artículos de tres leyes urgentes que el oficialismo considera claves en la lucha contra el crimen organizado.

La valla estaba montada sobre una estructura metálica grande para mantenerse en pie, no se conoce si esta cayó por causa del viento o por manipulación.

Según lo que se sabe, la valla no estaba asegurada a ninguna estructura fija sino solamente a la estructura metálica.

En el sector, varias vallas de este tipo se instalaron. Algunas tienen los rostros y nombres de los nueve jueces que suspendieron los artículos de las leyes y dice que ellos “firmaron contra leyes que nos protegían”.

En un video difundido por TVC se puede ver la valla en el suelo y a un círculo de personas que tratan de ayudar a las que están en el piso y que fueron golpeadas por la publicidad.

No se conoce, hasta el momento, cuántas personas fueron afectadas en este incidente, se habla de tres.

Te recomendamos