Este martes 12 de agosto se realizará en Quito la marcha convocada por el Gobierno de Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional, en el centro norte de Quito.

Manifestantes se reúnen en las afueras del Coliseo Rumiñahui

Varios buses interprovinciales llegaron hasta la zona del Coliseo General Rumiñahui para transportar a personas que participarán en la marcha de este 12 de agosto.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó que existe congestión vehicular en la zona debido a la llegada de los buses y los manifestantes.

En las afueras del coliseo se puede ver una hilera de personas que han llegado hasta ese punto para participar en la marcha.

Agentes de la AMT ya se encuentran gestionando el flujo vehicular y también realizaron el cierre parcial en el redondel del Coliseo para precautelar la seguridad de los asistentes.

Está previsto que la marcha salga desde el puente del Guambra, en la av. Patria, a las 11:00, y avance por esta misma vía hacia la Corte Constitucional, ubicada en la av. 12 de Octubre.

A esta marcha acudirá el presidente Daniel Noboa y sus ministros, así como legisladores y miembros de ADN, quienes solicitaron licencia sin sueldo para participar en la marcha.

Por su parte, el edificio de la Corte Constitucional amaneció con resguardo militar y a la espera de los manifestantes.

🚨#AMTInforma | ¡Atención!



🛣️ Se realiza un cierre parcial sobre el redondel del Coliseo Rumiñahui



Trabajamos por tu seguridad



— AMTQuito (@AMT_Quito) August 12, 2025

Daniel Noboa convocó a la marcha por la suspensión de artículos de tres leyes urgentes

El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha para el próximo 12 de agosto de 2025, como protesta a los fallos de la Corte Constitucional ante leyes promovidas por el mandatario.

La semana pasada, ministros como John Reimberg hicieron eco de la convocatoria para este martes 12 de agosto.

Hoy, 12 de agosto, el ministro del Interior, se refirió nuevamente a esta marcha y dijo que “los que tienen el poder son los mandantes, el pueblo ecuatoriano”.

Añadió que Ecuador libra una guerra contra el crimen y la delincuencia hace más de un año y medio y ha volcado todos sus esfuerzos en esta prioridad.

Reimberg dice que nueve personas “pretenden boicotear el trabajo del Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa” y que estos “jueces impunemente han tumbado estas leyes sin criterio y en contra de los ecuatorianos”.

Los que tienen el verdadero poder son los mandantes, el pueblo ecuatoriano.



Hace más de año y medio, el Ecuador libra una guerra contra el crimen y la delincuencia, y ha volcado todos sus esfuerzos en esta prioridad.



— John Reimberg (@JohnReimberg) August 12, 2025

Lo mismo señaló la ministra de Educación, Alegría Crespo, quien escribió que “la seguridad no se negocia”.

Agregó que saldrá a marchar debido a que “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los criminales ganan terreno”.

“Nuestros jóvenes no pueden quedar expuestos a ser reclutados por el crimen organizado y esto no debe seguir”, finalizó.

¡La seguridad no se negocia!🇪🇨



Hoy, más que nunca, salimos a las calles para marchar #FirmesPorEcuador. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los criminales ganan terreno.



— Alegría Crespo Cordovez (@AlegriaCrespo) August 12, 2025

Vías cerradas en Quito este 12 de agosto por la marcha convocada por Daniel Noboa

Debido a la marcha convocada para hoy por el presidente Daniel Noboa, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha dispuesto un operativo para precautelar la seguridad de los asistentes.

Para ello, se cerrará la circulación vehicular en varias vías, algunas de las cuales ya se encuentran cerradas desde las primeras horas de este martes 12 de agosto.

Estas son:

Tamayo y Lizardo García

Baquerizo Moreno y Plaza Gutiérrez

Av. 6 de Diciembre y Lizardo García

Marsical Foch y Andrés Xaura

Av. 12 de Octubre y Patria

Av. 6 de Diciembre y Patria

Redondel Coliseo Rumiñahui

Sector: Parque El Ejido



📍 Sector: Parque El Ejido

🛣️ Lugar: av. 6 de Diciembre y Patria

🚧 Cierre: en ambos sentidos

↔️ Rutas alternas: av. 10 de Agosto, Mariscal Sucre, Colón, 12 de Octubre, La Coruña, Orellana



⚠️ Con atención en las vías

— AMTQuito (@AMT_Quito) August 12, 2025

