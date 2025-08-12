Este martes 12 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, convocó a una marcha en contra de la Corte Constitucional, luego de que suspendiera artículos en tres leyes. Por ello, Quito ya registra vías cerradas y cambios en la operación del transporte.

Debido a la marcha convocada para hoy por el presidente Daniel Noboa, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha dispuesto un operativo para precautelar la seguridad de los asistentes.

Para ello, se cerrará la circulación vehicular en varias vías, algunas de las cuales ya se encuentran cerradas desde las primeras horas de este martes 12 de agosto.

Estas son:

Tamayo y Lizardo García

Baquerizo Moreno y Plaza Gutiérrez

Av. 6 de Diciembre y Lizardo García

Marsical Foch y Andrés Xaura

Av. 12 de Octubre y Patria

Av. 6 de Diciembre y Patria

Redondel Coliseo Rumiñahui

Si necesitas circular por este sector, puedes tomar estas rutas alternas:

Av. 10 de Agosto

Mariscal Sucre

Colón

12 de Octubre

La Coruña

Orellana

🚨 #CierreVialQuito |



📍 Sector: Parque El Ejido

🛣️ Lugar: av. 6 de Diciembre y Patria

🚧 Cierre: en ambos sentidos

↔️ Rutas alternas: av. 10 de Agosto, Mariscal Sucre, Colón, 12 de Octubre, La Coruña, Orellana



⚠️ Con atención en las vías

— AMTQuito (@AMT_Quito) August 12, 2025

Cambios en las rutas de la Ecovía y Trolebús

Este martes 12 de agosto, la operación de la Ecovía y el Trolebús cambiará temporalmente mientras se realiza la marcha convocada por el Gobierno.

Trolebús

Sentido norte – sur: hasta la parada Santa Clara, desde donde se realizará el giro de retorno hacia la estación El Labrador.

Sentido sur – norte: hasta la parada La Recoleta, desde donde se realizará el giro de retorno hacia las estaciones El Recreo y Quitumbe.

Se prevé el cierre de las paradas Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central y Alameda.

Ecovía

El servicio de la Ecovía se cierra en ambos sentidos las paradas Casa de la Cultura, Galo Plaza, Manuela Cañizares, Baca Ortiz y Orellana.

Los buses tomarán un desvío sin que sea necesario realizar giros de retorno, es decir que los usuarios podrán seguir en el mismo autobús hasta llegar a las estaciones, tanto del norte como del sur de la ciudad.

El personal de operación y el centro de control gestionarán el funcionamiento de los circuitos para que el servicio tenga la menor afectación.

🚨#PasajerosInforma | Atención



🚎 Este martes 12 de agosto, el Trolebús y la Ecovía modificarán sus rutas por la marcha del Gobierno Nacional.



📍 Consulta los cambios de paradas y planifica tu viaje con anticipación 👉https://t.co/6WfdeNcp4Y



— Empresa de Pasajeros Quito (@TransporteQuito) August 11, 2025

