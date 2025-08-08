El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha para el próximo 12 de agosto de 2025, como protesta a los fallos de la Corte Constitucional ante leyes promovidas por el mandatario. Ya se difundió la hora y el lugar de concentración.

Más noticias

Daniel Noboa encabezará marcha hacia la Corte Constitucional

Daniel Noboa anunció la protesta el pasado miércoles, 6 de agosto de 2025, durante un evento en la provincia de Guayas.

Ese día mencionó que “nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar paz a sus familias”.

Durante la entrega de chalecos a las fuerzas del orden, este 7 de agosto, además, Noboa mencionó: “Pasaremos nuestro grito de protesta el 12 de agosto contra quienes se oponen a la paz, y nos tiran abajo las leyes aprobadas para derrotar a la corrupción y al terrorismo”.

Días antes de la marcha, este 7 de agosto de 2025, el Presidente declaró un nuevo estado de excepción en El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos, por grave conmoción interna.

Según declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, la medida responde a la suspensión de artículos de leyes urgentes, por parte de la Corte Constitucional.

La ruta y hora de la marcha encabezada por Daniel Noboa

En redes sociales, este viernes, 8 de agosto de 2025, circulan imágenes convocando a la marcha a las 11:00, desde el denominado Puente del Guambra, en el centro-norte de Quito, hacia la Corte Constitucional.

Esa información la difundió, por ejemplo, el Ministro del Interior, en su cuenta de X. Lo propio hizo el titular de Inclusión Social, Harold Burbano, quien reposteó una publicación de Cynthia Gellibert.

No obstante, desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicaron que confirmarán los detalles de la protesta que, según Noboa, será pacífica.

Los antecedentes con la Corte Constitucional

Las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, impulsadas por el presidente Daniel Noboa, recibieron los primeros pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, tras la presentación de demandas de inconstitucional desde varios actores de la sociedad.

El Primer Tribunal de la Sala de Admisión dispuso la suspensión provisional de la disposición

transitoria décimo primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública. No fue la único limitante para las normas aprobadas por la Asamblea.

Otros fallos sobre las leyes promovidas por Daniel Noboa

En lo que se refiere a la Ley Orgánica de Inteligencia, la Sala aceptó las medidas cautelares solicitadas respecto de los artículos 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55. Las decisiones se dieron a conocer este lunes, 4 de agosto de 2025.

Lo propio pasó con los artículos 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y la disposición general primera del Reglamento a la Ley Orgánica de Inteligencia.

El Segundo Tribunal de la Sala de Admisión, a su vez, resolvió la suspensión provisional de los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional: 6, 9, 13 y 14. Además, admitió otras demandas sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Te recomendamos: