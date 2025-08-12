Este martes, 12 de agosto de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa, a pocas horas de la marcha convocada en protesta contra la Corte Constitucional, hizo nuevos anuncios.

La encargada de la información, como cada semana fue el Carolina Jaramillo, vocera del Primer Mandatario, desde el Palacio de Carondelet, en el Centro de Quito.

Anuncios antes de la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional

La marcha de Daniel Noboa en protesta a los fallos de la Corte Constitucional está anunciada para las 11:00, desde el denominado Puente del Guambra, en el centro-norte de Quito.

Desde tempranas horas de este 12 de agosto, al sector empezaron a llevar personas desde varias provincias, para apoyar al Primer Mandatario.

Agenda internacional de Daniel Noboa

Carolina Jaramillo hizo dos anuncios. El uno fue sobre la agenda internacional de Daniel Noboa, del 18 al 21 de agosto de 2025. Esta incluye Brasil, Uruguay, Argentina. Las visitas serán en ese orden.

Los objetivos son seguridad, comercio e integración regional. En Brasil se apunta a la cooperación, educación, inversiones y comercio.

La agenda del Presidente en una nueva gira

En Uruguay, en cambio, Jaramillo anunció que la meta es atraer inversión a Ecuador, sobre todo en servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puerto.

En Argentina, la premisa es seguridad, comercio, energía renovable y biotecnología, entre otros ámbitos.

La agenda en los distintos países incluye reuniones con presidentes y funcionarios de Estado, así como con empresarios.

Del 24 al 30 de agosto, en cambio, Daniel Noboa irá a Japón, para ampliar las relaciones bilaterales.

Operativos en el Registro Civil

Carolina Jaramillo, a su vez, informó sobre operativos realizados en agencias del Registro Civil de Ecuador.

Las acciones se ejecutaron en 10 ciudades del país, con el objetivo de desarticular redes de tramitadores para así impedir la falsificación de turnos.

Se clausuraron locales y se encontró evidencias. En el caso de Quito, en el sector de la agencia matriz, en el norte, en un establecimiento se decomisaron computadores.

En el lugar supuestamente se emitían documentos falsos para acceder a servicios que presta el Registro Civil.

Jaramillo indicó que, en lo que va de 2025, ya suman 78 operativos a escala nacional. En esto, 36 personas fueron aprehendidas por supuestos delitos de falsificación.

Sobre las acciones ante la Corte Constitucional

Carolina Jaramillo, sobre el pronunciamiento de Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de jueces de Naciones Unidas, acerca de una supuesta amenaza a jueces de la Corte, mencionó que el Gobierno esta impulsando un debate sobre un posible control político a la entidad.

Aseguró que no se trata de una arremetida o una amenaza. “Esto no es nuevo y varios países de la región tienen este tipo de control“.

#Ecuador: Noticias muy preocupantes: supuestamente, la Corte Constitucional ha sido amenazada por otros poderes del Estado tras suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes aprobadas bajo la justificación de urgencia económica y seguridad nacional.



Los artículos… — Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) August 6, 2025

Sobre leyes de Daniel Noboa y la Corte

Carolina Jaramillo, como ya se ha mencionado desde el Gobierno, indicó que la suspensión de artículos de tres leyes impulsadas por el Presidente por parte de la Corte, “afecta considerablemente el ejercicio de la política pública y del proceder del Gobierno nacional”.

Ella refirió que la marcha de hoy está dentro del ámbito democrático. “Lo que pase después tenemos que esperar, ver cómo actúe la Corte y esperamos que actúe de acuerdo con las preocupaciones y a los intereses de los ciudadanos”.

¿Qué hará Daniel Noboa en el contexto de la marcha?

En torno a la consulta acerca de si Daniel Noboa, en el ámbito de la protesta, ingresará a la Corte Constitucional o intentará hablar con las autoridades,

Jaramillo dio a conocer que la manifestación busca saber de qué lado está la Corte, si del lado de los ecuatorianos.

El Presidente, dijo la portavoz, no ha dicho que va a buscar conversar con los magistrados ni “tocar la puerta”.

Jaramillo, además, mencionó que la movilización de las personas para la marcha no se realizó con fondos públicos. Lo propio aseguró sobre las vallas colocadas en varios puntos con los rostros de jueces de la Corte Constitucional.

El esquema para precios de los combustibles

El Presidente emitió un nuevo decreto relacionado con la reforma del reglamento relacionado con la regulación de los precios de hidrocarburos y que rige desde este 12 de agosto. La consulta fue sobre si este cambia el sistema de bandas que ya se encontraba en vigor.

La portavoz indicó que se aplicará un sistema de bandas que permite subir o bajar el precio hasta un 5% mensual según el mercado.

El proceso incluye el cálculo real de la importación del combustible, rentabilidad mínima de 10,78% para las empresas.

El impacto esperado entre agosto de 2025 y diciembre de 2026 es que el Estado podría recibir 915 millones de dólares (incluyendo gasolinas); es decir, 404 millones más que con el método que se venía aplicando.

Jaramillo agregó que la política del Gobierno es la eficiencia del Estado. “Los subsidios tienen que ir a quienes realmente los necesitan”. “Yo no hablaría de eliminación de subsidios porque el Decreto 83 hace una actualización del cálculo de los combustibles”.

Fusión de instituciones podría tomar entre tres y seis meses

La portavoz agregó que en Petroecuador hubo un error en la base de datos durante la desvinculación de más de 900 funcionarios. En este paquete se incluyeron a cuatro personas que “no debieron salir” y se corrigió.

El plan de eficiencia, dijo, tiene tres fases. La primera, ya en ejecución, es la estratégica. Las siguientes serán: implementación y la referente a las partidas presupuestarias.

El proceso de fusión de instituciones podría tomar entre tres y seis meses, aunque prefirió no adelantar un cronograma.

Neonatos fallecidos en hospital público

La portavoz indicó que el Gobierno colaborará con la investigación de las muertes de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Esta la lleva a cabo la Fiscalía.

En dos casos sería a causa de una bacteria, no en 18 casos. No obstante, aún se esperan los resultados de las investigaciones.

Carolina Jaramillo descartó una declaratoria de emergencia en el sector de la salud por parte del Gobierno.

Adelantó que el Gobierno tiene prevista una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública de alrededor de 68 000 000 dólares para los próximos tres meses. Como parte de este monto se contemplan 7,4 millones irán para pagos de servicios alimentarios.

Preguntas para la consulta popular

Carolina Jaramillo anunció que, en estos días, las preguntas de la consulta popular que impulsa Daniel Noboa, así como los anexos, llegarán a la Corte Constitucional junto con los anexos. Estas se mantienen en siete.

Sobre la propuesta de castración química a violadores, la portavoz indicó que los tiempos según los procesos en la Asamblea no darían para incluirla en la consulta popular.

