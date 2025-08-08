El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la ceremonia militar que se realizó en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) en conmemoración del Primer Grito de la Independencia, el 10 de Agosto de 1809.

Ceremonia en conmemoración del Primer Grito de la Independencia

Este viernes 8 de agosto, se realizó en la Esmil la Ceremonia por la Conmemoración de los 216 años del Primer Grito de la Independencia que se gestó el 10 de Agosto de 1809.

Con la presencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el presidente de la Asamblea, Niels Olsen; la vicepresidenta de la República, María José Pinto; el presidente Daniel Noboa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se dio inicio a la ceremonia.

Mientras los asistentes corearon el Himno a la Bandera, el estandarte nacional recorrió el patio principal de la Esmil, donde los soldados marcharon en honor a los Próceres de la Independencia.

En la ceremonia, se realizó el ascenso de cinco generales y se graduaron 140 subtenientes de Armas y Servicios.

Daniel Noboa se refirió

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, tomó la palabra en la ceremonia para destacar el papel de las Fuerzas Armadas y recalcar su respaldo.

Habló que el Gobierno tiene una responsabilidad con el Ecuador para darle la paz.

Recalcó la gesta del 10 de Agosto, la cual fue clave para lograr la libertad. Y que ese ejemplo da al Gobierno la fuerza para la lucha contra el terrorismo.

Destacó que trabajo de las Fuerzas del orden para restablecer la paz pero habló que aún hay sombra del pasado en algunas instituciones.

“La valentía viene con ser ecuatoriano, porque está en nuestro ADN y en la forma para enfrentar los problemas”, dijo.

También , resaltó la dedicación de los generales y oficiales que se gradúan y señaló que su trabajo es un orgullo para el país. Y en honor a eso, se impulsa “una consulta que nace de la voz de la gente”.

Noboa convocó a la marcha del 12 de agosto hacia la Corte Constitucional

Noboa dijo que durante mucho tiempo la gente reclamaba la acción de las autoridades y que hoy que las acciones significan el poder del pueblo “no les gusta”.

“Hoy cuentan con un Gobierno cercano; un Presidente que está en territorio, que, sin miedo alguno, puede marchar pacíficamente en defensa de los ecuatorianos”, dijo.

“Un presidente que camina con las familias, que camina con los más necesitados y que camina con una juventud que está harta del pasado”, señaló Noboa.

Y agregó la gente mostró en las urnas que quiere un nuevo país, “por esta consulta es suya, para defender lo que juntos hemos decidido en democracia. No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz y la lucha contra el terrorismo y el crimen”.

Noboa convocó a la marcha del 12 de agosto y señaló que quiere que “caminemos juntos hacia la Corte Constitucional”.

𝑪𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓: 𝟐𝟏𝟔 𝒂𝒏̃𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝑮𝒓𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro inició la ceremonia militar conmemorativa del ducentésimo décimo sexto aniversario del Primer Grito de Independencia,… pic.twitter.com/NZTYqTo8ut — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 8, 2025

