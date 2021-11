Efraín Bastidas Zelaya: ‘Estamos construyendo el modelo de gestión del Metro’

Evelyn Jácome (I)

Entrevista a Efraín Bastidas Zelaya, gerente del Metro de Quito

¿Cuándo va a estar listo el Metro de Quito?

Estamos haciendo un trabajo que pasa por la obtención de una serie de parámetros técnicos de la operación. Lo estamos desarrollando con un estructurador técnico, una empresa de experiencia en el mundo ferroviario que nos va a ayudar a obtener parámetros necesarios para la operación y que anteriormente no se habían desarrollado.

¿Qué tipo de datos?

No se había trabajado en conocer las frecuencias de operación, los horarios, la carga en el sistema, los planes de mantenimiento preventivo. Estamos haciéndolo desde una perspectiva técnica.

¿Cuánto tiempo tardará?

Es un avance progresivo. Vamos a ir obteniendo cada mes parámetros y especificaciones de operación. Esperamos tener lo más pronto posible los primeros informes.

¿Eso es clave para elegir el modelo?

Es absolutamente clave. Esto nos va a dar unas pautas. Debo anticipar que no es un asunto solo de decir si es un modelo de gestión de tipo A o B porque primero que nada a nivel mundial existe un montón de modelos de gestión y cada uno responde a las condiciones específicas de cada ciudad. No es lo mismo hablar del modelo de gestión hoy que en 10 años. Todo esto nos va a permitir parametrizar y sacar las características singulares de una receta única.

¿Qué empresa es la que está haciendo el análisis?

Es una empresa que opera los ferrocarriles de Barcelona que se llama Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Hubo seis candidatos que quisieron participar.

¿Esa empresa tendrá alguna ventaja si desea participar en la operación?

No, en absoluto. Esta es una empresa que tiene su división dedicada a eso, a consultorías. Eso no significa que va a haber ventaja.

¿Es decir que mientras no esté el informe no se elegirá el modelo de gestión?

No es que vamos a llegar en x meses al modelo de gestión. Empezamos a construir el modelo cuando definimos los parámetros de frecuencias, planes, etc. No es que al final encontramos el modelo, sino que lo vamos construyendo.

¿Queda descartada la gestión directa con asesoría internacional?

El modelo de gestión tiene que responder a las condiciones intrínsecas de nuestra ciudad y para ello estos expertos internacionales nos están guiando. Aún no nos atrevemos a decir cuál será. Lo que sí nos atrevemos a decir es que estamos construyendo los parámetros ferroviarios para contratar a cualquier empresa del exterior, para que opere el Metro o para que nos ayude o nos guíe.

Se trabajó por 19 meses en la opción de la operación por una empresa extranjera. ¿Allá se apunta?

Todos los gerentes han hablado de tener apoyo del exterior. Ecuador no tiene experiencia en operación ferroviaria moderna. Cuando hablamos de que es necesario el apoyo de una empresa ferroviaria del exterior no estamos confirmando determinado modelo. Simplemente estamos diciendo algo que se necesita: un apoyo de un experto ferroviario del exterior.

¿Cuánto tiempo tomará?

No lo piense como un resultado que se consigue al final. Cada mes vamos a tener una serie de insumos.

Pero el tiempo es lo que más le interesa a la gente…

Sí pero el estructurador técnico nos está apoyando para ir sacando resultados desde el primer mes.

En el mejor de los casos, ¿desde cuándo operaría?

No hay una fecha. Vamos a ir definiendo qué necesitamos de ese operador externo. Dar una fecha es arriesgado. No voy a ser irresponsable en dar fechas de buenas a primeras, para luego estar cambiando y justificando.

El contrato para la construcción del Metro terminó el 18 de octubre y debía estar terminado. ¿Lo está?

La obra civil está en el 99,32% de avance. Es un dato exacto que hemos entregado a los organismos de control y autoridades. Está virtualmente terminada la obra. Lo que se está haciendo es culminar detalles muy pequeños.

¿Ese pequeño porcentaje que falta, genera algún tipo de problema?

Tenemos diálogos con el constructor porque hemos tenido una pandemia durante año y medio; entonces hay algunos elementos en donde la propia pandemia afectó el avance. En estos temas siempre se pueden llegar a acuerdos, a soluciones dialogadas.

El contrato del material rodante terminó el 22 de octubre. ¿Cómo está eso?

Los 18 trenes están en nuestras cocheras. Son de primera tecnología y están probados al 100%

¿Cómo van las pruebas y las pólizas de seguros?

Hay que establecer las pólizas de seguro de los trenes para ponerlos en movimiento. Ahora esos trenes están asegurados y permanecen en las cocheras, pero necesitamos un seguro que nos cubra en movimiento.

Pero aquí ya se los ha puesto en movimiento…

Fueron pruebas que hizo el fabricante. Si les llegaba a pasar algo a los trenes, el fabricante asumía el costo porque estaban en su posesión, pero desde que fueron transferidos han pasado en las cocheras y no han salido de allí. Se están haciendo pruebas, pero sin movimiento. Para hacer las pruebas dinámicas debemos tener un seguro.

Su trayectoria

Efraín Bastidas es Máster en Ingeniería de Transporte por la Universitat Politècnica De València, España y Máster en Administración de Empresas de la Incae Business School Alajuela, Costa Rica.

Cursa el doctorado en Ingeniería de Infraestructuras de la Universitat Politècnica De València, con su tesis sobre participaciones público-privadas y concesiones de metros.