Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La romería en honor a la Virgen de El Quinche dejó 73,04 toneladas de residuos en la ruta y sus alrededores. La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) ejecutó un operativo especial para retirar los desechos que generó esta tradicional caminata religiosa, una de las más concurridas del país.

El trabajo incluyó jornadas de limpieza los días 13, 14 y 15 de noviembre. Emaseo coordinó las tareas con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales de la zona para atender los espacios públicos por donde pasó la romería.

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La jornada del domingo concentró la mayor cantidad de residuos

Durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, Emaseo retiró 27 toneladas de desechos. La actividad del domingo 15 exigió un despliegue mayor: ese día, el personal de la empresa recolectó 46,04 toneladas.

Con esas cifras, el operativo alcanzó un total de 73,04 toneladas de residuos sólidos. El volumen del domingo representó la mayor parte de los desechos que dejó la caminata religiosa durante las tres jornadas.

La empresa mantuvo las tareas de limpieza el lunes 16 de noviembre, con el propósito de recuperar las condiciones de los espacios públicos de la parroquia de El Quinche y sus alrededores.

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Plásticos y envases quedaron en la ruta de la romería

El operativo incluyó la instalación de contenedores a lo largo del recorrido. Sin embargo, los equipos de limpieza encontraron desechos en parterres y cunetas, entre ellos plásticos de un solo uso, botellas, fundas plásticas y recipientes de comida.

La presencia de estos materiales evidenció dificultades para mantener limpios los espacios públicos durante un evento de alta concurrencia. Emaseo señaló la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el manejo de los residuos y el cuidado del entorno.

La recolección de residuos en El Quinche bajó frente a 2024

Las cifras de este año muestran una diferencia frente a los registros de las dos ediciones anteriores. En 2024, Emaseo recolectó 104 toneladas de residuos durante la romería; en 2025, la cifra llegó a alrededor de 64 toneladas.

En comparación con 2024, el volumen de 2026 disminuyó en 30,96 toneladas. Frente a 2025, en cambio, el registro de este año superó en aproximadamente nueve toneladas la cantidad recolectada en la edición anterior.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo reiteró su compromiso con la limpieza de Quito y destacó la importancia de la colaboración ciudadana en eventos masivos como la romería de la Virgen de El Quinche.

Cómo fue la recolección de basura durante la caminata

❓ ¿Cuántas toneladas de residuos recolectó Emaseo durante la romería a la Virgen de El Quinche en 2026? Emaseo recolectó 73,04 toneladas de residuos sólidos durante la romería a la Virgen de El Quinche, en noviembre de 2026.

Contexto: El operativo especial cubrió las jornadas del 13, 14 y 15 de noviembre. La empresa municipal coordinó las tareas de limpieza con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales de la zona.

❓ ¿Qué días se realizó el operativo de limpieza durante la romería a El Quinche?

El operativo de recolección se desarrolló del viernes 13 al domingo 15 de noviembre de 2026.

Contexto: Emaseo también continuó las labores de limpieza el lunes 16 de noviembre para recuperar los espacios públicos de la parroquia y sus alrededores.

❓ ¿Cuántas toneladas de residuos recolectó Emaseo el domingo 15 de noviembre?

El domingo 15 de noviembre, Emaseo recolectó 46,04 toneladas de residuos.

Contexto: Esa jornada concentró la mayor cantidad de desechos del operativo. Durante el viernes 13 y el sábado 14, la empresa retiró otras 27 toneladas.

❓ ¿Qué institución estuvo a cargo de la limpieza durante la romería a la Virgen de El Quinche?

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo ) estuvo a cargo del operativo especial de limpieza y recolección de residuos.

Contexto: La empresa coordinó las actividades con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de la zona. El trabajo incluyó la recolección de desechos en la ruta de la caminata y sus alrededores.

❓ ¿Qué tipos de residuos quedaron en la ruta de la romería a El Quinche?

Los equipos de limpieza encontraron plásticos de un solo uso, botellas, fundas plásticas y recipientes de comida.

Contexto: Emaseo reportó la presencia de estos materiales en parterres y cunetas, pese a la instalación de contenedores a lo largo del recorrido religioso.

❓ ¿Dónde se encontraron los residuos durante la caminata religiosa a El Quinche?

Los desechos aparecieron en distintos puntos de la ruta, especialmente en parterres y cunetas.

Contexto: Entre los residuos recolectados figuraron envases y materiales plásticos. La empresa señaló que estos desechos evidencian dificultades de corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

❓ ¿Cuántas toneladas de residuos recolectó EMASEO durante la romería a El Quinche en 2024 y 2025?

En 2024, Emaseo recolectó 104 toneladas; en 2025, la cifra fue de alrededor de 64 toneladas.

Contexto: En 2026, el registro llegó a 73,04 toneladas. Esto representa una disminución de 30,96 toneladas frente a 2024 y un incremento aproximado de nueve toneladas respecto de 2025.

❓ ¿Por qué Emaseo desplegó un operativo especial durante la romería a El Quinche?

La empresa organizó el operativo para retirar los residuos sólidos que generó la tradicional caminata en honor a la Virgen de El Quinche.

Contexto: La romería es uno de los eventos religiosos más concurridos del país. Por esa razón, Emaseo coordinó las tareas con los GAD parroquiales e instaló contenedores a lo largo de la ruta.

❓ ¿Qué labores realizó Emaseo después de la romería del domingo 15 de noviembre?

La empresa continuó las tareas de limpieza el lunes 16 de noviembre en la parroquia de El Quinche y sus alrededores.

Contexto: Las labores posteriores al evento buscaron recuperar las condiciones de los espacios públicos que utilizaron los participantes de la caminata religiosa.

❓ ¿Qué importancia tiene la corresponsabilidad ciudadana en la limpieza de El Quinche durante la romería?

La colaboración ciudadana es fundamental para reducir la acumulación de residuos y conservar limpios los espacios públicos durante eventos masivos.

Contexto: Emaseo señaló que, pese a la presencia de contenedores, los equipos encontraron botellas, fundas, plásticos y recipientes de comida en parterres y cunetas. La empresa vinculó esta situación con la necesidad de fortalecer el compromiso ciudadano con la higiene y la preservación del entorno.

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